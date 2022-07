Amazon Prime Day: Jetzt 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos sichern

Der Amazon Prime Day 2022 findet zwar erst am 12. und 13. Juli statt, also in einer Woche, aber Amazon hat schon vorab einige interessante Deals gestartet, die sich vor allem um die hauseigenen Streaming-Dienste und Abo-Services drehen. So könnt ihr euch beispielsweise jetzt drei Monate Kindle Unlimited kostenlos sichern, sofern ihr Prime-Mitglied seid und noch kein Abo bei Kindle Unlimited habt.

Das Angebot läuft noch bis zum 13. Juli, also bis zum Ende des Prime Day. Normalerweise kostet Kindle Unlimited 9,99€ pro Monat, ihr spart durch die Aktion somit 29,97€. Falls ihr nicht vor Ablauf der drei Monate wieder kündigt, verlängert sich das Abo allerdings automatisch zum Normalpreis.

Was ist Kindle Unlimited?

Millionen Bücher und viele Magazine: Amazon Kindle Unlimited verschafft euch ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf Millionen von eBooks aus den verschiedensten Genres, von Fantasy-Romanen über Krimis bis hin zu Sachbüchern. Auch einige Zeitschriften sind enthalten. Ihr könnt die Texte sowohl auf Amazon-Geräten wie dem Kindle-Reader als auch auf vielen anderen Geräten wie Smartphones oder am PC lesen, wenn ihr euch die Kindle-App herunterladet.

Tausende Hörbücher: Daneben bekommt ihr mit Kindle Unlimited auch noch Zugriff auf tausende Hörbücher. Falls ihr es nur auf diese abgesehen habt, ist ein Abo von Amazon Audible aber vermutlich interessanter für euch, da hier die Auswahl deutlich größer ist. Auch für diesen Service gibt es einen Deal unter den Vorab-Angeboten zum Amazon Prime Day. Ihr könnt euch das Abo nämlich sechs Monate lang für nur 2,95€ pro Monat statt 9,95€ sichern. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Zum Prime Day nächste Woche wird es natürlich noch sehr viel mehr günstige Angebote für Prime-Mitglieder geben, darunter sicherlich auch viele Deals, die fürs Gaming interessant sind. In diesem Artikel erfahrt ihr, womit ihr rechnen könnt:

