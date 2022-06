Amazon: Holt euch am Prime Day 31 PC-Spiele wie Mass Effect Legendary kostenlos

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr euch zum Amazon Prime Day 2022, der am 12. und 13 Juli stattfinden soll, über 30 kostenlose Spiele für PC sichern. Das hat Dustin Blackwell, der Head of PR bei Prime Gaming, heute im hauseigenen Blog angekündigt. Die größten Titel auf der Liste sind die Mass Effect Legendary Edition, die Mass Effect 1 bis 3 in modernisierter Form enthält, sowie Need for Speed Heat und das erst im Februar erschienene Grid Legends.

Daneben gibt es es ein paar alte, aber noch immer spielenswerte Star-Wars-Titel und 25 Indie-Spiele, für die ihr nicht unbedingt eine Gaming-PC braucht. Die Übersichtsseite zum ebenfalls erst heute offiziell angekündigten Amazon Prime Day 2022 (auf der von der Gaming-Aktion allerdings noch nichts zu sehen ist) findet ihr hier:

Hier die komplette Liste der angekündigten Gratis-Spiele:

Grid Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Wir vermuten, dass die großen Spiele von Electronic Arts in Form von Downloadcodes für Origin geliefert werden, wie es in der Vergangenheit auch schon der Fall war, wenn in den monatlichen Gratisspielen EA-Titel enthalten waren. Die übrigen Titel werdet ihr wahrscheinlich über den hauseigenen Amazon Games Client herunterladen können.

Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Wann, wie und welche Angebote wird es geben? [Anzeige]

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Abo bei Amazon Prime habt, aber trotzdem kostenlose Spiele abstauben wollt, könnt ihr das mithilfe der kostenlosen 30-tägigen Testmitgliedschaft tun. Diese sichert euch auch den Zugang zu tausenden Sonderangeboten, die zum Amazon Prime Day zu erwarten sind. Außerdem könnt ihr tausende von Filmen und Serien sowie über zwei Millionen Songs ohne zusätzliche Kosten abrufen und Amazons Premium-Versand gratis nutzen. Hier erfahrt ihr mehr:

Denkt aber daran, dass sich das Probeabo automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt, falls ihr nicht rechtzeitig kündigt.