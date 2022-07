Amazon Prime Day: Fire TV Stick in allen Versionen zum Bestpreis im Angebot

Um Mitternacht startet der Amazon Prime Day 2022, viele der hauseigenen Amazon-Geräte gibt es aber schon seit heute Mittag günstiger. Darunter befindet sich auch der Amazon Fire TV Stick in verschiedenen Varianten, die ihr laut Vergleichsplattformen allesamt günstiger als je zuvor bekommt. Die Angebote sollen bis zum 13. Juli, also bis zum Ende des Prime Day, gelten und sind nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Hier der der Überblick über die Deals:

TV-Apps & Alexa: Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, Apps an eurem Fernseher verwenden zu können, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Darüber hinaus verfügen alle aktuellen Modelle über ein Mikrofon in der Fernbedienung, das Alexa-Sprachsteuerung ermöglicht. Das Mikro ist nur aktiv, wenn ihr die Mikrofontaste drückt.

Unterschiede zwischen den Modellen: Der Amazon Fire TV Stick Lite unterstützt wie der normale Fire TV Stick Auflösungen bis 1080p, verfügt aber über eine abgespeckte Fernbedienung, der beispielsweise die Tasten für die Lautstärke fehlen. Für 4K-Auflösung und Dolby Vision müsst ihr zu den beiden teureren Modellen greifen. Der Fire TV Stick 4K Max bietet dabei im Vergleich zum Fire TV Stick 4K einen etwas schnelleren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher sowie Wi-Fi-6-Unterstützung.

Sobald die restlichen Angebote des Amazon Prime Day gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Auch Amazon Fire TV Cube im Angebot

Falls euch selbst der Fire TV Stick 4K Max noch nicht gut genug ist, könnt ihr euch übrigens auch den Fire TV Cube günstig im Angebot holen. Diesen gibt es schon seit Freitag für 54,99€ (UVP: 119,99€). Laut Vergleichsplattformen gab es ihn noch nie günstiger.

Der Fire TV Cube hat im Vergleich zu den Fire TV Sticks nicht nur den weitaus leistungsfähigeren Prozessor. Er verfügt auch über integrierte Lautsprecher, sodass ihr euch mit selbst dann mit Alexa unterhalten könnt, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Zudem kann der Fire TV Cube zur Steuerung vieler Smart-Home-Geräte eingesetzt werden.

