Amazon Prime Day: LG OLED-TVs mit 120Hz und bis zu 77 Zoll jetzt zum Toppreis sichern

Der Prime Day ist eine gute Gelegenheit, um Fernseher günstig abzustauben. Unter anderem gibt es eine ganze Reihe von LG OLED-TVs günstig.

Der Amazon Prime Day 2023 läuft und bringt tausende günstige Sonderangebote für Prime-Mitglieder. Darunter sind natürlich auch eine ganze Menge 4K-Smart-TVs, zu den Highlights gehören dabei die LG OLED-Fernseher. Ein Top-Kauftipp ist beispielsweise der LG OLED CS9 mit 55 Zoll. Mit einem Preis von 949€ (UVP: 2099€) ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit großem Abstand der günstigste Anbieter:

Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer LG OLED-TVs in verschiedenen Preisklassen und Größen von bis zu 77 Zoll im Angebot. Bei den neuen Modellen aus 2023 bekommt ihr zum Teil sogar noch eine Xbox Series S mit dazu. Hier eine Auswahl:

Amazon Prime Day 2023: Weitere Top-Deals

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch und hat neben 4K-Fernsehern auch eine ganze Reihe günstige Gaming-Deals zu bieten. Zum Beispiel ist die PS5 im Bundle mit zwei Controllern im Angebot, für die Nintendo Switch gibt es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Toppreis. Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch stets über die besten Deals auf dem Laufenden, den Überblick über alle Angebote bekommt ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED CS9?

Der 4K-Fernseher LG OLED CS9 genügt sowohl bei Filmen als auch beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X such hohen Ansprüchen.

Hervorragendes Bild: Der LG OLED CS9 ist ein 4K-Fernseher aus 2022 mit hervorragender Bildqualität. Diese verdankt er natürlich vor allem der OLED-Technologie, die für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B29 verfügt er über den besseren Bildprozessor. Dem teureren LG OLED C27 ist er durch die niedrigere Spitzenhelligkeit leicht unterlegen, in der Praxis ist der Unterschied aber nicht groß.

Toll fürs Gaming durch HDMI 2.1: Der LG OLED CS9 verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Dadurch ist mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag fällt mit rund 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. VRR und ALLM werden natürlich ebenfalls unterstützt. Durch Letzteres wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.