Amazon haut 10 weitere Gratis-Spiele raus, darunter zwei der besten RPGs aller Zeiten - Schnappt sie euch mit Prime!

Amazon Prime Gaming verschenkt unter anderem Outer Worlds für alle Mitglieder.

Amazon hat Anfang der Woche bereits die ersten Bonus-Spiele seines Prime-Dezember 2024-Lineups enthüllt, und gibt nun zur Feier des baldigen Releases der hauseigenen Animationsserie Secret Level zehn weitere Bonus-Titel für den PC bekannt, die ihr ab sofort mit laufender Prime-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt. Insbesondere RPG-Fans dürfen sich diesmal freuen.

Diese Spiele gibt's im Dezember 2024 zusätzlich bei Amazon Prime Gaming

Folgende Titel sind ab sofort mit aktivem Amazon Prime-Abo verfügbar:

Baldur’s Gate: Edition Edition (GOG)

(GOG) Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (GOG)

(GOG) Necromunda: Hired Gun (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Neverwinter Nights: Enhanced Edition (GOG)

(GOG) The Outer Worlds (GOG )

(GOG ) Spelunky (GOG)

(GOG) Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition (via Amazon Games App)

(via Amazon Games App) Warhammer 40,000: Dawn of War (via Amazon Games-App)

(via Amazon Games-App) Warhammer 40,000: Space Marine (via Amazon Games-App)

Bei Amazon Prime verfügbar ab 12. Dezember 2024:

Warhammer 40,000: Dawn of War II (Via Amazon Games-App)

Amazon hat vor wenigen Tagen erst 17 Games enthüllt, die im Dezember mit Prime verfügbar sind, darunter ein gefeierter Cozy-Horror-Hit:

Mehr zum Thema Schnappt euch diesen cozy Horror-Hit jetzt kostenlos mit Prime Gaming - und 17 weitere Titel für Dezember gleich noch dazu von Maximilian Franke

Ein Traum für RPG-Fans: Die zusätzlichen Amazon Prime-Spiele lassen insbesondere Rollenspiel-Herzen höher schlagen: Mit den BioWare-Klassikern Baldur's Gate 1 und 2 sind zwei der besten RPGs aller Zeiten an Bord. Unser Test-Video zur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, die ihr jetzt via Amazon Prime Gaming bekommt, seht ihr hier:

4:51 Baldur's Gate 2: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Und nicht nur das: Auch Obsdians The Outer Worlds ist definitiv einen Blick wert - warum, erklären wir euch weiter unten genauer!

Das steckt hinter The Outer Worlds

3:44 The Outer Worlds - Neuer Trailer stellt die Spielwelt genauer vor

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel GamePro-Wertung: 83

83 Metacritic-Wertung: 85

Darum geht es: Das 2019 veröffentlichte RPG The Outer Worlds hat nichts mit Fallout am Hut, auch wenn's so aussieht. Denn der Look des RPGs kommt allerdings nicht von ungefähr. Hinter dem Spiel stecken die beiden Game Directors Tim Cain und Leonard Boyarsky, die vor mehr als 20 Jahren mit dem allerersten Fallout einen echten Rollenspiel-Meilenstein ins Leben riefen.

Bei The Outer Worlds erwartet euch ein Titel, der euch allerdings nicht in die Postapokalypse, sondern in eine retrofuturistisch anmutende Science-Fiction-Welt schickt, die auf der Unreal Engine 4 basiert.

Das RPG begeistert mit viel Herz, Humor, tiefgreifenden Entscheidungen und tollen Begleitern, das insbesondere bei Fans von älteren Action-RPGs im Stile von Fallout: New Vegas einen Nerv treffen dürfte.

Und an dieser Stelle fragen wir wie gewohnt die GamePro-Community? Welche Games aus dem zusätzlichen Dezember-Lineup von Amazon Prime Gaming feiert ihr am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir freuen uns sehr auf eure Antworten!