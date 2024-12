Secret Level auf Prime Video startet heute - Alle Folgen, Spiele und mehr zur TV-Serie

Die Serie Secret Level hat mehr als nur eine*n Protagonist*in.

Während der Opening Night Live 2024, der Einführungsshow der gamescom, wurden nicht nur viele Spiele gezeigt. Amazon hat mit Secret Level auch eine Animationsserie angekündigt, die von den kreative Köpfe hinter "Love, Death + Robots" stammt und gleich mehrere Videospiel-Marken aufgreift.

Welche Spiele alle dabei sind, wann die Anthologie-Serie kommt und was es sonst noch dazu zu wissen gibt, fassen wir in dieser Übersicht zusammen – aufgeteilt in folgende Kategorien:

Hinweis: In dieser Übersicht fassen wir die wichtigsten Informationen zu Secret Level zusammen. Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir den Artikel, um euch auf dem Laufenden zu halten.

Release – Wann kann ich Secret Level wo schauen?

Starttermin: 10. Dezember 2024 (weltweit)

10. Dezember 2024 (weltweit) Streaming-Dienst: exklusiv bei Prime Video (Amazon)

Da Secret Level eine Produktion von Amazon MGM Studios und Blur Studio ist, wird die Serie exklusiv als Stream auf Prime Video laufen.

Was kostet das Streaming? Bei Prime Video können Filme und Serien geliehen, gekauft oder mit einem kostenpflichtigen Abonnement gestreamt werden. Secret Level wird auf jeden Fall Teil des Streaming-Angebots sein und kann abseits der Abo-Gebühren ohne Zusatzkosten geschaut werden. Eine reguläre Prime-Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro im Jahr. Neben Prime Video beinhaltet sie noch weitere Vorteile.

Produktion - Wer steckt hinter Secret Level?

Studios: Amazon MGM Studios, Blur Studios

Amazon MGM Studios, Blur Studios Creator and Executive Produer: Tim Miller

Tim Miller Executive Producers: Tim Miller, Dave Wilson

Tim Miller, Dave Wilson Supervising Director: Dave Wilson

Story – Worum geht es in Secret Level?

Bei Secret Level handelt es sich um eine "animierte Anthologie-Serie für Erwachsene mit Originalgeschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele spielen". Jede Episode bietet damit eine eigenständige Kurzgeschichte, die eine Hommage an die jeweiligen Spiele darstellt.

Folglich lässt sich keine übergreifende Handlung zusammenfassen, aber es ist durch die Anzahl der bekannten Spiele davon auszugehen, dass jede Folge einem davon gewidmet ist (wobei eine Episode mehrere Sony-Exclusives behandeln dürfte).

Das ist der erste Trailer zur Serie:

1:42 Secret Level: Amazon macht aus Warhammer 40k, Unreal Tournament & mehr eine beeindruckende Serie

Autoplay

Folgen – Wie viele Episoden und Spiele umfasst Staffel 1?

Genre: Anthologie

Anthologie Anzahl der Folgen: 15

15 Dauer pro Folge: meist zwischen 10 bis 20 Minuten

meist zwischen 10 bis 20 Minuten Synchronisation: u.a. Englisch, Deutsch

In Staffel 1 kommen mehrere Spiele-IPs vor. Laut der offiziellen Prime-Seite erscheinen die ersten 8 Folgen mit den folgenden Titel am 10. Dezember:

Dungeons & Dragons: Die Wiege der Königin Sifu: Ein Leben lang New World: Auf ewig König Unreal Tournament: Xan Warhammer 40K: Kenne keine Furcht PAC-MAN: Labyrinth Crossfire: Konflikt des Guten Armored Core: Ressourcenmanagement

Die restlichen Folgen haben noch keine bekannte Reihenfolge oder finale Namen:

Concord

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

PlayStation Studios-Spiele, darunter God of War und Ghost of Tsushima

Spelunky

The Outer Worlds

Wer eine Amazon Prime-Mitgliedschaft besitzt und auf Prime Video nach spannenden Serien sucht, sollte sich beispielsweise die erste Staffel der Fallout-Serie geben, die mit ihrem grandiosen Erfolg auch den Videospielen einen ordentlichen Boost beschert hat. Anime-Fans können sich dagegen endlich wieder eine der besten Serien auf Prime anschauen.