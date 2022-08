Amazon Prime Gaming: Diese Bonus-Spiele sind im September dabei

Update 17:08 Uhr: Amazon hat die neuen Prime Gaming-Spiele jetzt offiziell bekanntgegeben und die Leaks haben sich bestätigt. Die Spiele im September findet ihr unten.

Originalmeldung: Amazon Prime Gaming beschert euch jeden Monat einige Bonusspiele. Für die müsst ihr nicht noch einmal extra bezahlen, wenn ihr das kostenpflichtige Prime-Abo habt. Welche das sind, sorgt ähnlich wie bei PS Plus und Co. regelmäßig für Spekulationen. Jetzt sieht es ganz danach aus, als wäre das Lineup des kommenden Monats September schon im Voraus geleakt. Sollten die Infos stimmen, bekommt ihr zwei echte Hochkaräter für euer Geld.

Amazon Prime-Bonusspiele für September stehen vielleicht schon fest

Darum geht's: Amazon Prime Gaming gibt euch einige Boni, zu denen auch Bonusspiele gehören. Das funktioniert in etwa so wie bei PS Plus: Zahlt ihr für das Abo, bekommt ihr zusätzlich jeden Monat einige Spiele ohne weitere Kosten, die ihr auch behalten dürft. Allerdings handelt es sich hierbei in der Regel um PC-Spiele.

Steht das September-Lineup fest? Jetzt könnten die nächsten Bonusspiele schon geleakt sein. Zumindest gibt es bei Dealabs bereits einen vermeintlichen Leak zum September-Lineup, der von einem User stammt, der in der Vergangenheit bei PS Plus-Leaks bereits verlässlich war.

Diese Spiele sollen dabei sein:

Die Highlights

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed: Origins entführt euch ins alte Ägypten, in die Zeit, als es noch gar keine richtigen Assassinen gab. Getreu dem Titel erleben wir die historischen Anfänge des ewigen Konflikts der Reihe und gleichzeitig stellt auch das Gameplay eine Art Neuanfang dar.

Mit AC Origins haben sich die Menschen hinter dem Franchise dazu entschieden, Assassin's Creed mehr in Richtung eines klassischen Open World-RPGs zu entwickeln. Mit großem Erfolg: Das Kampfsystem und die vielen Neuerungen sowie das Setting kamen bei den meisten Leuten sehr gut an.

Hier findet ihr den großen GamePro-Test zu Assassin's Creed: Origins:

29 0 Assassin's Creed: Origins im Test Ägypten-Trip mit Kopf im Sand

Mittelerde: Morders Schatten

Aber auch Mittelerde: Mordors Schatten dürfte bei vielen Fans großen Anklang finden, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Hier treffen das Kampfsystem der Batman: Arkham-Spiele auf Elemente aus Assassin's Creed, die Welt der Herr der Ringe-Bücher, das einzigartige Nemesis-System und viele andere bekannte Elemente. Dabei kommt ein durchaus spaßiger Mix heraus, der zu unterhalten weiß.

Aber Vorsicht! Freut euch nicht zu früh. Immerhin handelt es sich hierbei bisher nur um einen vermeintlichen Leak. Das heißt, dass ihr das Ganze mit der größtmöglichen Vorsicht genießen und nicht für bare Münze nehmen solltet, bis es eine offizielle Ankündigung gibt.

Wie fändet ihr dieses mögliche Lineup? Welchen Titel davon würdet ihr als erstes spielen?