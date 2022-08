Amazon Prime Video: Nur bis Sonntag Filme aus 2022 für 0,99€ leihen

Wer Amazon Prime abonniert hat, kann an diesem Wochenende mal wieder Filme für nur 0,99€ ausleihen. Unter den rund 40 Filmen, die diesmal zur Auswahl stehen, sind wieder eine ganze Menge aktueller Blockbuster aus 2022 dabei. Klares Highlight ist der neue Batman-Film mit Robert Pattinson. Der fast drei Stunden lange Kino-Hit kam nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Kritikern gut an. Aber auch darüber hinaus finden sich viele interessante Titel in der Aktion. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle in der Aktion enthaltenen Filme findet ihr hier:

Ihr habt 30 Tage Zeit, auch ausgeliehene Filme bei Amazon Prime Video anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, aber trotzdem günstig Filme leihen wollt, ist das nicht schwer. Amazon bietet nämlich ein 30-tägiges kostenloses Testabo für Prime an. Mit diesem bekommt ihr auch Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie auf über 2 Millionen Songs und außerdem weitere Extras wie kostenlosen Premium-Versand und monatlich kostenlose Spiele über Amazon Games. Hier erfahrt ihr mehr:

Denkt aber daran, dass sich das Testabo automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt.