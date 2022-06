Amazon: PS5-SSD mit 1 TB jetzt zum Toppreis im Angebot

Falls der Speicher eurer PlayStation 5 gerade vollläuft, ihr euch aber nicht dazu überwinden könnt, irgendwas zu deinstallieren, dann habt ihr Glück: Bei Amazon könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Crucial P5 Plus günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 109,99€ (UVP: 183,25€).

Günstiger gibt es die SSD laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Allerdings ist Amazon nicht der einzige Händler, bei dem ihr sie momentan im Angebot bekommen könnt. Bei Alternate kostet sie ebenfalls nur noch 109,99€. Allerdings kommen dort noch 6,99€ Versandkosten hinzu, weshalb ihr letztendlich bei Amazon deutlich günstiger wegkommt. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Was taugt die Crucial P5 Plus für die PS5?

Die Crucial P5 Plus verfügt über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Damit ist sie gut für die PlayStation 5 geeignet, die lediglich 5.500 MB/s erfordert. Die maximale Schreibgeschwindigkeit ist bei der Crucial P5 Plus mit 5.000 MB/s ebenfalls ziemlich hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig. Natürlich hat die NVMe-SSD mit dem Formfaktor M.2 2280 zudem auch die richtige Größe, um in Sonys Konsole zu passen.

Was der Curcial P5 Plus in der von Amazon angebotenen Version allerdings fehlt, ist ein Heatsink. Ihr solltet daher selbst einen Kühlkörper dazukaufen und anbringen, um die SSD vor Überhitzung zu schützen. Dabei müsst ihr allerdings darauf achten, dass der Heatsink, den ihr auswählt, nicht zu groß ist für die PS5. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit passenden Kühlkörpern zusammengestellt:

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PlayStation 5 zu achten habt, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

