Bei Amazon könnt ihr gerade eine schnelle und sehr gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte im Angebot bekommen: Die Samsung Evo Select mit 256 GB Speicherplatz kostet aktuell nur noch 19,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung: 34,90 Euro). Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit nicht nur für dieses Modell der momentan günstigste Anbieter, selbst normalerweise deutlich günstigere und langsamere Speicherkarten wie die SanDisk Ultra gibt es gerade nirgendwo sonst so günstig in dieser Größe.

Wie gut ist die Samsung Evo Select?

130 MB/s: Die Samsung Evo Select ist deutlich schneller, als sie für den Einsatz in der Nintendo Switch sein müsste. Die maximale Lesegeschwindigkeit liegt bei 130 MB/s. Für die Switch sollte eine MicroSD-Speicherkarte eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 80 MB/s haben.

Sogar für 4K-Videos geeignet: Da es sich um eine Speicherkarte der Klasse U3 handelt, ist zudem auch die Schreibgeschwindigkeit vergleichsweise hoch. Das bringt euch auf der Switch kaum Vorteile, ist aber wichtig, falls ihr die Karte zum Aufnehmen von 4K-Videos verwenden wollt. Für die Switch könntet ihr also beruhigt auch zu einer langsameren Karte der Klasse U1 greifen, allerdings dürftet ihr auch unter diesen schwächeren Karten kaum ein so günstiges Angebot finden.

Genügend Speicher: 256 GB Speicherplatz reicht auf der Nintendo Switch für eine stattliche Anzahl an Spielen, da selbst große AAA-Titel in der Regel nicht allzu viel Platz brauchen. Selbst der große Open-World-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise nur rund 15 GB groß.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

51 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2022