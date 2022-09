Amazon September-Angebote: 70 Zoll Samsung QLED-TV jetzt für nur 420€

Amazon hat heute die September-Angebote gestartet, in denen ihr bis zum 9. September tausende günstige Deals aus so ziemlich allen Bereichen findet. Darunter sind natürlich auch eine ganze Reihe von 4K-Fernsehern. Besonders günstig ist beispielsweise der Samsung QLED Q60A, den ihr in stattlichen 70 Zoll für nur 420€ bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie günstiger.

Auch wenn die Aktion noch bis zum 9. September läuft, solltet ihr damit rechnen, dass ein so günstiges Angebot wie dieses sehr viel früher ausverkauft ist. Natürlich gibt es daneben aber auch noch eine Menge weiterer 4K-TVs in den September-Angeboten günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Weitere TV-Angebote findet ihr hier:

Hierzu ein Hinweis: Amazon führt in seiner Übersicht nicht bei allen Modellen jede Größe einzeln auf. Es kann sich also lohnen, auf die Angebote zu klicken und nachzusehen, ob es auch noch andere Größen günstig gibt.

Wie gut ist der Samsung QLED Q60A?

Bildqualität: Der Samsung Q60A ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Er bietet eine gute Bildqualität, zu der neben dem kontrastreichen VA-Display auch die QLED-Technik beiträgt, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Die Spitzenhelligkeit ist deutlich besser als bei Low-Budget-Modellen, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt. Mit 4K-TVs höherer Preisklassen kann der Q60A in dieser Beziehung aber nicht mithalten, im Vergleich zu Samsung QLED-TVs wie dem Q80A fehlt zudem das Full Array Local Dimming.

Gaming: Der Samsung QLED Q60A verfügt nur über ein 60-Hz-Display, auch mit der PS5 und der Xbox Series X bleibt ihr somit auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Davon abgesehen ist der Q60A aber gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag fällt mit rund 10 ms bei 60 Hz im Gaming-Modus sehr niedrig aus. Außerdem wird ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Mehr zum Samsung QLED Q60A und seiner Konkurrenz erfahrt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung:

250 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series