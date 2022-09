Amazon: Sonys günstigsten PS5-TV mit 120 Hz jetzt zum Bestpreis kaufen

In den Septemberangeboten bei Amazon, die noch bis Freitag laufen, gibt es neben vielen weiteren Angeboten auch eine Menge 4K-Fernseher günstiger. Eines der attraktivsten Angebote vor allem für jene, die eine PS5 oder Xbox Series X besitzen, ist der Sony X85J. Dabei handelt es sich um Sonys günstigsten 4K-Gaming-Fernseher mit 120 Hz und HDMI 2.1 aus 2021. Die 55-Zoll-Version bekommt ihr jetzt für nur 450€ statt 747,94€ (günstigster Preis der letzten 30 Tage bei Amazon). Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie günstiger.

Was taugt der Sony X85J?

Bild: Der Sony X85J ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Für seinen Preis bietet er eine sehr gute Bildqualität, was nicht zuletzt am hohen Kontrast des VA-Displays liegt. Seine Spitzenhelligkeit ist zudem rund doppelt so hoch wie bei Low-Budget-Fernsehern, wodurch er HDR-Inhalte besser darstellen kann. Auf das Local Dimming, das bei teureren Sony-Modellen wie dem X90J zum Einsatz kommt, muss man hier allerdings verzichten.

Gaming: Der Sony X85J verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Laut rtings.com funktioniert das allerdings nicht bei gleichzeitiger Farbauflösung Chroma 4:4:4. Dann wird die vertikale Auflösung halbiert. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag liegt bei gut 6 ms mit 120 Hz und 15 bis 16 ms mit 60 Hz und somit auf einem guten Niveau fürs Gaming.

OS & Sound: Der Sony X85J nutzt als Betriebssystem Google TV, bei dem es sich um eine neue Version des bekannten Android TV handelt. Dieses bietet eine sehr große Auswahl an Apps und Features und ist recht komfortabel zu bedienen. Beim Sound setzt der Sony X85J wie die meisten Fernseher seiner Preisklasse aus zwei 10-Watt-Sprecher, die zwar nicht besonders stark, aber von vergleichsweise guter Qualität sind.