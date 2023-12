Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Bei Amazon bekommt ihr jetzt Top-Games für PS5 und Xbox günstiger

Jetzt bestellen und noch vor Weihnachten erhalten.

Die Angebote sind nur befristet verfügbar, ihr solltet bei Interesse also möglichst schnell zuschlagen. Laut Amazon kommen die Spiele auch noch vor Weihnachten bei euch an. Ihr könnt sie also bequem unter den Baum legen oder euch ein entspanntes verlängertes Wochenende vor der PS5 oder Xbox Series X/S machen.

Amazon Spiele-Sale mit dem neuen Avatar: Frontiers of Pandora

Nachdem es mehr als zehn Jahre ziemlich still um James Camerons' Avatar-Universum gewesen ist, nimmt das Sci-Fi-Franchise jetzt wieder ordentlich Fahrt auf. Ende 2022 erschien mit The Way of Water der zweite Kinofilm und vor wenigen Wochen folgte mit Avatar: Frontiers of Pandora eine Spielumsetzung der Vorlage.

Hier steuert ihr eine*n Na'vi aus der First-Person-Perspektive durch den Dschungel und beteiligt euch am Kampf mit den Menschen, die Pandora ausbeuten wollen. Spielmechanisch gibt es viele Parallelen zur Far Cry-Serie, besonders die fremdartige Open World steht aber für sich. Den Test zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Bei Amazon könnt ihr euch den Singleplayer-Shooter jetzt noch vor Weihnachten im Angebot sichern. Dabei habt ihr die Wahl zwischen der Limited Edition und der Gold Edition für PS5 oder Xbox Series X. Die Limited Edition kostet 59,99€ statt 79,99€ und gibt euch neben dem Spiel auch Zugriff auf eine einzigartige Waffe und ein Outfit-Paket. Die Gold Edition enthält zusätzlich den Season Pass und eine besondere Quest und kostet euch 89,99€ statt 109,99€.

Schnappt euch Assassin's Creed Mirage im Angebot

Das zweite große Highlight des Spiele-Sales ist das ebenfalls erst vor kurzer Zeit erschienene Assassin's Creed Mirage. Das Assassinen-Abenteuer erzählt die Vorgeschichte von Basim aus AC Valhalla und schickt euch ins mittelalterliche Baghdad. Dabei besinnt sich Ubisoft auf einige fast vergessene Stärken der Reihe und stellt Stealth und Parkour wieder stärker in den Vordergrund.

In Assassin's Creed Mirage sind Stealth und Parkour wieder wichtiger.

Neben der Launch Version, die aktuell 39,99€ statt der UVP von 49,99€ kostet, könnt ihr euch auch die Deluxe Edition für 44,99€ statt 59,99€ sichern. Diese enthält zusätzlich zum Spiel von Prince of Persia inspirierte Items, ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack.

Noch mehr spannende Angebote und Aktionen findet ihr in unserer GamePro Deal-Übersicht.