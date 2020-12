PS5: Amazon UK bietet Ersatz für verschwundene Konsolen an

Bei dem ganzen Chaos rund um die Vorbestellungen und Auslieferungen der PlayStation 5 kam es auch dazu, dass Konsolen auf dem Weg zum Kunden verschwanden. Amazon kündigte hier Wiedergutmachung an, was jetzt in die Tat umgesetzt wird. Wie Eurogamer berichtete, hat Amazon UK betroffenen Kunden eine E-Mail geschickt, mit der befristet eine Ersatzkonsole bestellt werden kann.

Priorisierter Ersatz bei verschwundenen PS5

Vorbesteller*innen, deren PS5 von Amazon nie ankam, können jetzt ganz einfach eine Ersatzkonsole bestellen. In einer E-Mail, die Amazon UK Betroffenen geschickt hat, bietet der Online-Shop eine direkte Ersatzbestellung an. Damit müssten sie nicht erneut bei den üblichen Vorbesteller-Wellen ihr Glück versuchen, sondern bekommen priorisiert eine PS5 angeboten. Da die verschwundenen Konsolen allerdings bereits erstattet wurden, müssen betroffene Personen dem Angebot mit erneuter Kontenbelastung zustimmen.

Amazon UK weist außerdem darauf hin, dass es sich hierbei nur um ein befristetes Angebot handelt, um Betroffenen Ersatz anzubieten. "Es kann nicht auf einen anderen Kunden übertragen und nicht zum Kauf zusätzlicher Einheiten der PlayStation 5 verwendet werden.", heißt es weiter in der E-Mail.

Die Frist für das Angebot endet am 5. Dezember um 23:59 Uhr britischer Zeit. Um das Angebot anzunehmen, sollen sich die Kunden über einen beigefügten Kontaktlink bei Amazon melden.

Ist das Angebot nur Betrug?

Nachdem Anthony Dickens, der Managing Director von Pushsquare, als betroffener Kunde die E-Mail auf Twitter geteilt hat, melden sich Kunden hilfesuchend zu Wort:

Angeblich soll das Angebot nicht stimmen. Nicht jeder scheint es annehmen zu können, was dann die Frage aufkommen ließ, ob es sich hierbei um Betrug handelt. Dickens hält das aber für Unsinn, was zu einer anderen Aussage passt. Angeblich wissen nur nicht alle Service-Mitarbeiter Bescheid, das Angebot soll aber von verantwortlichen Amazon-Mitarbeitern bestätigt worden sein:

Wie sieht es mit Ersatz in Deutschland aus?

Stellt sich nun die Frage, wie es hierzulande mit Wiedergutmachung seitens Amazon aussieht. Bisher sind uns keine Berichte darüber bekannt, dass auch Amazon Deutschland auf diese Weise Ersatz für verschwundene Konsolen anbietet.

Daher an euch die Frage: Zählt ihr womöglich zu den Betroffenen und habt eine ähnliche E-Mail von Amazon erhalten?

