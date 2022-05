Da hat der Release-Preis nicht lange gehalten: Bei Amazon könnt ihr das erst vor einigen Wochen erschienene, kabellose Gaming-Headset HyperX Cloud Alpha Wireless jetzt schon deutlich günstiger bekommen, nämlich für 179,99 Euro statt 229,99 Euro. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Hier findet ihr es:

Was bietet das HyperX Cloud Alpha Wireless?

Neue Wireless-Version für PS4 & PS5: In der kabelgebundenen Version gehört das HyperX Cloud Alpha schon lange zu den beliebtesten Gaming-Headsets auf dem Markt, da es gute Qualität zu einem vergleichsweise moderaten Preis bietet. Die erst kürzlich erschienene Wireless-Version ist per USB-Stecker mit PC, PS4 und PS5 kompatibel. Über alternative Verbindungsmöglichkeiten per Bluetooth oder 3,5-mm-Stecker verfügt es nicht.

Maximal 300 Stunden Akkulaufzeit: Das HyperX Cloud Alpha Wireless bietet laut Hersteller bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit. Das gilt allerdings nur bei halber Lautstärke. Bei voller Lautstärke hat das Headset im GameStar-Test rund 170 Stunden durchgehalten, was immer noch sehr lang ist. Zum Vergleich: Das offizielle PS5-Headset Sony Pulse 3D hält circa 12 Stunden durch.

Sound: Am wichtigsten ist aber natürlich, dass auch die Wireless-Version des HyperX Cloud Alpha guten Klang bietet. Vor allem bei den Mitten und Bässen schneidet es sehr gut ab. Die Höhen sind etwas schwächer, aber noch immer gut im Vergleich zu den meisten Gaming-Headsets. Insgesamt ist das Cloud Alpha Wireless etwas besser als die kabelgebundene Variante. Auch das abnehmbare Mikrofon schneidet gut ab, hier gibt es keinen großen Qualitätsunterschied zur Wireless-Version.

Mehr über das HyperX Cloud Alpha Wireless und wie es im Vergleich zu anderen kabellosen PS5-Headsets abschneidet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

84 3 Mehr zum Thema Kaufberatung – Die besten Wireless Headsets für PS5 im Vergleich