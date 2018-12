Der Assassin's Creed-Erfinder Patrice Désilets arbeitet nun schon geraume Zeit an seinem neuen Spiel, das auf den Namen Ancestors: The Humankind Odyssey hört.

Es soll ein ambitioniertes Projekt werden und war ursprünglich als episodische Veröffentlichung geplant.

Aber der Plan wurde schon vor über einem Jahr über den Haufen geworfen. Gleichzeitig gab es im April 2017 einen ersten Teaser-Trailer mit Pre-Alpha-Footage.

Nachdem es anschließend lange still war, kommt jetzt wieder Bewegung in die Sache: Bei den Game Awards heute Nacht wird erstmals richtiges Gameplay gezeigt.

Die Geschichte hinter dem Projekt klingt so interessant wie turbulent. Ursprünglich wollte Patrice Désilets nach seinem Ausscheiden vor allem ein gewaltfreies Spiel machen. Das allein wirkt oft schon außergewöhnlich.

Außerdem wollte der Assassin's Creed-Erfinder ein Spiel mit Survival-Elementen auf den Markt bringen. Eine Mischung aus Uncharted und Rust, aber mit Affen. Aber auch dabei ist es nicht geblieben.

Das Spiel ist mit der Zeit immer größer geworden und sozusagen über sich hinausgewachsen. Thematisch steht die Geschichte der Menschheit sowie ihre Entstehung im Mittelpunkt.

Was genau sich hinter diesen vollmundigen Versprechungen rund um das Third-Person-Action-Adventure verbirgt, erfahren wir wohl noch heute Nacht. Zumindest verspricht das Entwickler Panache DigitalGames via Twitter.

Dort heißt es, es sei an der Zeit für Ancestors: The Hunmankind Odyssey, aus den Schatten zu treten. Bei den Game Awards gibt es "brandneues Gameplay".

Zusätzlich ist offenbar auch noch ein ausgedehnterer Einblick geplant, der in Form einer Gameplay-Session beziehungsweise eines Gamespot-Livestreams daher kommt.

It's now time for @AncestorsGame to come out of the shadows. Watch @thegameawards this Thursday and tune into @GameSpot's livestream after the show for an extended gameplay session with @PatriceDez pic.twitter.com/HsSIDq9xNY