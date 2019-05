Ancestors: The Humankind Odyssey ist das neue Spiel von Assassin's Creed-Erfinder Patrice Désilets. Darin übernehmt ihr die Rolle eines Affen im vorzeitlichen Afrika. Mit einem neuen Trailer zum Adventure gibt Publisher Private Division auch bekannt, wann das Spiel erscheinen soll. Lange dauert es nicht mehr.

Ancestors kommt noch dieses Jahr für PS4 und Xbox One!

Die PC-Fassung bekommt ein bisschen Vorsprung. Sie erscheint bereits am 27. August im Epic Store.

Die Version für PS4 und Xbox One erscheint etwas später im Dezember 2019. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, allerdings ist der Veröffentlichungszeitraum damit schon recht eng eingegrenzt.

Was ist Ancestors für ein Spiel?

Im Video erklärt Désilets, worum es in Ancestors geht. Ihr seid nämlich zur Abwechslung nicht an der Spitze der Nahrungskette, sondern müsst für euch und euren Stamm das Überleben im Dschungel sichern.

Dafür sucht ihr nach Nahrung und klettert behände durch die hohen Bäume, um den Wald zu erkunden. Eure Familie am Leben zu halten ist das Hauptziel des Spiels. Ihr steuert dafür immer nur einen Charakter, der mit der Zeit älter wird. Vom Baby bis zum Großvater erlebt ihr ein gesamtes Leben.

Ganz so einfach ist das Überleben natürlich nicht. Die Ressourcen der Natur sind begrenzt. Findet ihr und eure Angehörigen also keine Nahrung mehr, müsst ihr weiterziehen. In neuen Umgebungen müsst ihr allerdings gegen eure Angst vor der Fremde ankämpfen. Zudem seid ihr im Dschungel auch nicht allein.

Je länger ihr überlebt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch in eine neue Spezies entwickelt. Wie das genau aussieht, wissen wir allerdings noch nicht.

Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint im Dezember 2019 für PS4 und Xbox One.

