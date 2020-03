Animal Crossing: New Horizons - Alle Reviews & Tests im Überblick

Animal Crossing: New Horizons steht endlich in den Startlöchern und ist mit seinem Spielprinzip die perfekte Ergänzung zu der jetzigen Situation. Während ihr sozialen Kontakt im echten Leben so gut wie möglich vermeidet, müsst ihr in dem Spiel eine verlassene Insel zum Leben erwecken. Dazu kommt auch noch, dass es ein absolut fantastisches Spiel sein soll, wie die ersten Reviews zeigen.

Wertungsübersicht & Metacritic-Score zu Animal Crossing: New Horizons

Auf Metacritic erhält New Horizons von 48 Magazinen eine Durchschnittswertung von 91 Punkten.*

Auf Opencritic erhält das Spiel aktuell von 43 Seiten eine Wertung von 92 Punkten.*

*Stand: 17. März, 10:25 Uhr.

Magazin Wertung Wccftech 94 The Sixth Axis 90 IGN 90 Nintendo Life 100 GamesBeat 95 Destructoid 85 Game Informer 90 God is a Geek 100 GAMINGbible 80 GamePro 90

Was wird gelobt, was kritisiert?

New Horizons wird von allen Kritikern gelobt und kann dadurch sehr viele hohe Wertungen abgreifen, jedoch gibt es auch einige Kritikpunkte. Wir haben für euch zusammengefasst, was die Presse lobt und was sie an dem Spiel kritisiert:

Das ist positiv: Umfang, vielseitiges Craftingsystem, knuddelige Grafik mit vielen Details, hohe Langzeitmotivation durch viele freischaltbare Mechaniken, atmosphärischer Soundtrack mit Ohrwurm-Potential

Das Fazit unserer GamePro-Kollegin Ann-Kathrin:

"Animal Crossing New Horizons erschafft trotz friedlichem Inselleben eine vielseitige und tiefe Lebenssimulation. "

Das ist negativ: Nur eine Insel pro Konsole, unausgeschöpftes Potential beim Mehrspieler, kaum Veränderungen bei den Bewohnern

Werdet ihr auf die Insel ziehen und ein neues Leben dort starten?