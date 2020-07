Animal Crossing - Im Juli werdet ihr mit Insekten zum Sterni-Millionär

Der Sommer hat in Animal Crossing: New Horizons einige Vorteile. Dazu gehören vor allem die Fische und Insekten, die in den heißen Monaten die lukrativsten Tiere im Spiel beinhalten. Nach den Haien aus dem letzten Monat sind jetzt die Insekten an der Reihe.

Die teuersten Insekten jetzt fangen

Mit dem Start in den Juli gibt es ganze 19 neue Insekten im Spiel. Aber wir wollen uns nur auf die besonderen Palmen- und Bäume-Insekten konzentrieren. Denn diese bringen euch zwischen 8000 bis 12000 Sternis pro Exemplar.

Das sind die neuen, teuren Insekten:

Name Eckdaten zum Insekt Giraffenhirschkäfer Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Bäumen Allotopus rosenbergi Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Herkuleskäfer Preis: 12000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Atlaskäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Cyclommatus Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen Elefantenkäfer Preis: 8000

Uhrzeit: 17-8 Uhr

Wo: an Palmen

Für alle neuen Insekten könnt ihr in unsere gesamte Auflistung schauen, die euch auf einen Blick alle Krabbeltiere aus dem Juli zeigt:

1 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Insekten mit Preis & Fundort

Diese Tipps solltet ihr beachten

Die Insekten sind an Bäumen und Palmen: Bereits in den vergangenen Monaten gab es Insekten, die sich an Bäumen oder Palmen befanden. Jedoch sind diese extrem empfindlich und müssen mit der richtigen Geschwindigkeit und Abstand gefangen werden.

So funktioniert's: Wenn ihr auf der Suche nach den Insekten seid, dann solltet ihr nicht über eure Insel laufen. Geht langsam vor und schaut euch den Stamm des Baums oder der Palme ganz genau an. Wenn ihr ein Insekt darauf seht, solltet ihr bereits den Kescher zücken und an dem Punkt nur noch bei gedrückter A-Taste schleichen.

Am besten bewegt ihr euch euch frontal auf das Ziel zu. Zwischen euch und dem Baum sollte noch ungefähr so viel Platz sein, dass etwa zwei Blumen zwischen eure Figur und das Ziel passen. Ihr könnt sie auch von der Seite fangen aber da ist der Abstand schwieriger abzuschätzen. Schlagt ihr daneben oder gegen den Baum, fliegt der Käfer sofort weg.

Erst ab 17 Uhr: Alle diese lukrativen Insekten könnt ihr nur von 17 Uhr abends bis 8 Uhr morgens fangen. Das müsst ihr beachten, wenn ihr auf die Jagd nach den Sterni-Millionen geht.

Lukrativ Sternis verdienen: Wie ihr der oberen Auflistung entnehmen könnt, sind die Insekten sehr viel wert. Habt ihr dann noch Carlson auf eurer Insel, könnt ihr richtig absahnen und bis zu 18.000 Sternis pro Insekt verdienen.

Werdet ihr diesen Monat auf Insektenjagd für die Sternis gehen? Oder jagt ihr der Museumseule Eugen lieber mit den neuen Krabblern einen Schrecken ein?