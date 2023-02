Animal Crossing als Katze spielen: Niedliche Gaming-Headsets bei Amazon im Angebot

Egal ob ihr gerne die niedlichen Stimmen der Animal Crossing Bewohner in New Horizons hört, das hin und her watscheln in Stardew Valley oder die liebevollen "huh's" der Minecraft Villager: All diese Geräusche sind für diese süßen Gaming-Headsets gar kein Problem! Alle drei könnt ihr euch für relativ wenig Geld bei Amazon schnappen.

Die Variante der Marke SOMiC in einem sanften violett, gibt es derzeit sogar mit 25% Rabatt im Angebot. Damit kostet euch die süße Katzen Verkleidung nur 37,99€ statt den ursprünglichen 49,99€. Noch besser: Ihr könnt sogar einen 12€-Coupon verwenden und somit nochmals sparen!

Die Gaming-Headsets der Marke AJIJAR gibt es gleich in zwei Farben: In einem pastelligen Rosa und in Schwarz. Falls euch also die Variante in Rosa nicht zusagen sollte, könnt ihr euch auch immer noch der dunklen Seite der Macht zuwenden und die schwarze Version holen. Das rosa Headset gibt es mit 7% Rabatt für 42,99€, während ihr euch die schwarze Version für 39,99€ schnappen könnt.

Was können die niedlichen Gaming-Headsets?

Sie können auf jeden fall mehr als nur niedlich sein! Wobei sie das wirklich verdammt gut können: Alle drei Headsets sind mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet. Während bei dem SOMiC Modell die Ohrmuscheln sowie die Katzenöhrchen bunt leuchten können, sind es bei den Modellen von AJIJAR nur die Ohrmuscheln.

Keine Sorge, auch die Technischen Funktionen der Headsets sollten euch überzeugen können:

Flexibles Mikrofon: Das Mikrofon fokussiert sich nur auf eure Stimme und unterdrückt Hintergrundgeräusche.

Das Mikrofon fokussiert sich nur auf eure Stimme und unterdrückt Hintergrundgeräusche. Bequeme Ohrpolster mit Memory Schaum: Somit bleibt die runde Form lange beibehalten, egal wie lange ihr schon in verschiedenen Minecraft Minen unterwegs seid! Selbst wenn ihr euch verlaufen habt und dann einen Erdfahrstuhl bauen müsst...

Somit bleibt die runde Form lange beibehalten, egal wie lange ihr schon in verschiedenen Minecraft Minen unterwegs seid! Selbst wenn ihr euch verlaufen habt und dann einen Erdfahrstuhl bauen müsst... Umfassende Kompatibilität: Das Gaming-Headset ist kompatibel mit der PS5, PS4, PS Vita, Laptop, PC, Tablets, Smartphones, und vielen weiteren Geräten.

Das Gaming-Headset ist kompatibel mit der PS5, PS4, PS Vita, Laptop, PC, Tablets, Smartphones, und vielen weiteren Geräten. Leistungsstarker Surround-Sound: Bei Spielen wie Hogwarts Legacy werdet ihr alle Geräusche um euch herum wahrnehmen können. Auch nervige Rivalen aus anderen Häusern..