Animal Crossing: Euer Charakter stolpert jetzt & so kreativ nutzen es Fans

Nintendo hat zwar das zweite Sommer-Update in Animal Crossing: New Horizons umfangreich angekündigt, dabei aber einige kleine Neuerungen ausgelassen. So kann euer Charakter nämlich jetzt hinfallen. Das eigentlich nutzlose Feature hat einige Fans jetzt kreativ werden lassen.

So stolpert euer Charakter

Seit dem neuen Update ist es möglich, dass euer Charakter hinfallen kann. Dafür müsst ihr einfach nur einen Luftballon oder die neue Pharaomaske ausrüsten und dann kann es passieren, dass ihr beim Laufen stolpert. Mehr als das bringt das neue Feature nicht.

So bekommt ihr einen Luftballon: Beim Feuerwerk an jeden Sonntagabend steht Reiner mit seiner Tombola auf dem Festplatz. Dort könnt ihr einen von fünf Ballons gewinnen und dann einfach ausrüsten. Was ihr noch beim Feuerwerk bekommt, lest ihr hier:

So bastelt ihr die Pharaomaske: Um die neue Maske zu bekommen, müsst ihr sie selbst basteln. Um das Rezept zu erhalten, solltet ihr ein Golderz aufnehmen. Das bekommt ihr genauso wie Eisenerz indem ihr gegen Steine mit der Schaufel oder Axt schlagt.

Sobald ihr das Golderz aufgenommen habt, könnt ihr die Maske an einer Werkbank basteln. Diese kostet euch insgesamt fünf Golderz. Danach könnt ihr den Pharaokopf aufziehen und schon habt ihr eine hohe Chance beim Laufen hinzufallen.

Kreatives Minispiel der Fans

Bisher gibt es im Mehrspieler bei Animal Crossing nicht viel zu machen. Deshalb machen Fans sich regelmäßig eigene Minispiele und Hinderniskurse. Die neue Pharaomaske hat sie dazu inspiriert kompetitive Rennen und weitere Spiele auf ihren Inseln durchzuführen. (via Polygon)

So sieht ein Rennen mit der Pharaomaske aus:

Es können auch noch mehr Hindernisse hinzugefügt werden:

Der YouTuber Kang Gaming hat das Kinder-Partyspiel Reise nach Jerusalem um den Glücks-Aspekt der Pharaomaske erweitert:

So machen die Fans sich den eigentlich nervigen Umstand des Fallens zu einem spaßigen Zeitvertreib.

Werdet ihr euch die Pharaomaske basteln, um so ein paar Minispiele rund um das Stolpern zu machen? Oder findet ihr es einfach nur unnötig und wollt nicht digital zufällig hinfallen?