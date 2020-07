Angelturnier in Animal Crossing: Starttermin, Ablauf & alle Infos

Animal Crossing: New Horizons-Spieler haben gerade erst das neue Sommer-Update bekommen und schon steht das nächste Event an. Am 11. Juli findet das sommerliche Angelturnier an. Damit findet es jetzt zum zweiten Mal seit Release des Spiels statt und wir verraten euch, was ihr dazu wissen müsst.

Wann findet das Angel-Turnier statt?

Das Turnier wurde bereits in den letzten Tagen über eine Nachricht von Melinda auf eurem schwarzen Brett angekündigt.

Das Angelturnier findet immer alle drei Monate zu jeder Jahreszeit einmal am zweiten Samstag des Monats stattfinden:

Frühlingsturnier: 11. April 2020

Sommerturnier: 11. Juli 2020 (aktueller Termin)

(aktueller Termin) Herbstturnier: 10. Oktober 2020

Winterturnier: 9. Januar 2021

Wie lange dauert das Turnier? Ihr könnt ab 9 Uhr morgens bis 18 Uhr am Abend mit dem Biber Lomeus auf eurem Plaza reden, wo er auch ein passendes Zelt aufgebaut hat. Von dort startet ihr das Turnier. An dem Tag wird euch Melinda bei der morgendlichen Inselansage auf das Turnier aufmerksam machen. Bis 20 Uhr könnt ihr noch die Punkte einlösen und bis 5 Uhr morgens bleibt die Kühltruhe auf eurem Plaza, um die zuletzt gefangenen Fische noch aus dieser herauszunehmen.

Besonderheit für K.K.: Da Lomeus am Samstag das Turnier stattfinden lässt, ist auf dem Plaza kein Platz mehr für den Hund K.K. Slider, falls ihr ihn schon freigeschaltet habt. Deshalb wird er erst am Sonntag, dem 12. Juli auf eurer Insel vorbeischauen. Ab 18 Uhr könnt ihr dann ganz normal einen Wunschsong bei ihm äußern. Welche es gibt, zeigt euch GamePro.de hier:

So läuft das Turnier ab

Sprecht mit Lomeus: Um jede Runde des Turniers zu starten müsst ihr mit dem Biber reden. Die erste Runde ist kostenlos und ab dann müsst ihr jedes Mal 500 Sternis bezahlen.

So umgeht ihr die Teilnahmegebühr: Wenn ihr ein oder mehrere Besucher auf der Insel habt, dann müsst ihr keine 500 Sternis bezahlen. Beachtet dabei nur, dass das Zeitlimit der Runde weiter läuft, wenn währenddessen jemand an- oder abreist.

Ablauf einer Runde: Sobald ihr die Runde gestartet habt, erscheint auf eurem Bildschirm ein Timer. Ab sofort habt ihr drei Minuten Zeit, um so viele Fische, wie möglich zu fangen. Dabei läuft die Zeit auch bei Ladebildschirmen und in Menüs weiter. Bleibt deshalb möglichst nur auf eurer Insel und lauft den Strand und die Flüsse entlang. Sobald die Runde vorbei ist, müsst ihr zu Lomeus zurückkehren, um die Punkte abzuholen.

So werden die Punkte berechnet: Für jeden Fisch, den ihr gefangen habt, bekommt ihr einen Punkt. Ab drei Meeresbewohner gibt es einen einmaligen Bonus von zwei Punkten. Jeder weitere Fang bringt euch erneut einen Punkt. Pro Runde werdet ihr so auf ungefähr 5 bis 8 Punkte kommen. Wie ihr eure Punkte maximieren könnt, verraten wir euch weiter unten in diesem Artikel.

Fische lukrativ kaufen: An den entsprechenden Samstagen könnt ihr bei Lomeus auch alle Fische, die ihr während oder abseits des Turniers gefangen habt, für das anderthalbfache des normalen Preises verkaufen. Redet dafür einfach mit ihm und er wird euch gerne die Fische abkaufen. Mehr zu Lomeus selbst könnt ihr hier nachlesen:

Alle Belohnungen & Preise

Für die Teilnahme an dem Turnier bekommt ihr als Belohnung besondere Items, die alle mit Fischen zu tun haben werden. Diese Gewinne könnt ihr nur während des Events erhalten. Insgesamt benötigt ihr 130 Punkte, um alle Preise zu bekommen, jedoch gibt es auch noch Trophäen. Für diese braucht ihr insgesamt 300 Punkte, weshalb ihr für den goldenen Kelch die restlichen Belohnungen mindestens zwei bis drei Mal bekommen werdet.

Im Folgenden findet ihr alle Gewinne in einer Liste:

Anglershirt

Anglertasche

Angelrutenhalter

Ankerskulptur

Aquatapete

Dörrfisch

Fisch-Abklatschdruck

Fischlein-Pochette

Fischschirm

Fischstab

Fischteppich

Fischtürschild

Yo-Kühlbox

Bronze-Angelpokal (bei 100 Punkten)

Silber-Angelpokal (bei 200 Punkten)

Gold-Angelpokal (bei 300 Punkten)

Kein Item am Anfang doppelt: Solange ihr noch nicht alle Belohnungen mindestens einmal bekommen habt, werdet ihr keins doppelt erhalten. Deshalb könnt ihr ohne Bedenken 130 Punkte sammeln und erst dann gibt euch Lomeus doppelte Items.

Gleiche Belohnungen wie beim letzten Turnier: Auch wenn die Preise sich nicht ändern, lohnt sich trotzdem eine Teilnahme an dem Turnier. Denn jede Jahreszeit hat ein eigenes Nook Meilen-Achievement. Sobald ihr die erste kostenlose Runde an dem Turnier beendet habt, bekommt ihr neue Titel und 300 Nook Meilen gut geschrieben. Wenn ihr also eure Stempel-Sammlung komplettieren wollt, dann müsst ihr mindestens eine Runde an dem Turnier teilnehmen.

Tipps für mehr Punkte im Turnier

Nutzt Köder: Um am schnellsten an Fische zu kommen, solltet ihr Köder verwenden. Diese könnt ihr an einer Werkbank mit einer Teppichmuschel herstellen, die ihr am Strand per Schaufel ausgraben könnt. Die Köder nutzt ihr am Ufer des Meeres oder eines Flusses und automatisch taucht ein Fisch auf. Diesen könnt ihr sofort angeln und wieder den nächsten Köder auswerfen, ohne euch weit wegzubewegen. Allgemeine Tipps zum Fangen von Fischen, findet ihr hier:

Nutzt den Kooperationsbonus aus: Den stärksten Punkte-Boost bekommt ihr, wenn ihr mit anderen Spielern an dem Turnier teilnehmt. Dafür gibt es die folgenden Boni pro Runde, die sich daraus ergeben, wie viele Fische ihr zusammen gefangen habt:

zwischen 5 bis 9 Fische : 5 Kooperationspunkte

: 5 Kooperationspunkte zwischen 10 bis 14 Fische : 7 Kooperationspunkte

: 7 Kooperationspunkte ab 15 Fische: 10 Kooperationspunkte

Der Kooperationsbonus wird auf eure normalen Punkte sowie euren Einzelbonus ab drei gefangenen Fischen gerechnet. Das ist die einfachste und schnellste Variante, um die 300 Punkte für die Gold-Trophäe zu erhalten.

Macht euch damit vertraut, welche Fische im Spiel sind: Jeden Monat gibt es eine bestimmte Auswahl an Fische, die es im Spiel gibt und ihr müsst zudem auf die Uhrzeit achten, da nicht jeder Meeresbewohner immer anzutreffen ist.

Da das Turnier von morgens bis 18 Uhr stattfindet, fallen zum Beispiel die Haie für das Turnier komplett weg. Alle Fische findet ihr in der kompletten Auflistung hier auf GamePro:

Stockt euer Inventar mit Angelruten auf: Das wichtigste Tool beim Fischfang ist die Rute, die wie die meisten anderen Werkzeuge eine gewisse Haltbarkeit hat. Damit ihr nicht die knappe Zeit innerhalb der Runden verwendet, um an eine neue Rute zu kommen, solltet ihr mehrere vorher basteln und dann einfach austauschen, wenn eine zerbricht.

Werdet ihr an dem Angelturnier teilnehmen oder habt ihr schon alle Belohnungen beim ersten Mal abgestaubt?