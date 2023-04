Es gibt einen neuen Star am Anime-Himmel, der aktuell sogar über Hits wie Attack on Titan steht.

Wenn es um die am besten bewerteten Anime-Serien geht, fallen euch wahrscheinlich direkt die ganz großen Namen ein: Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Bleach oder Steins;Gate. Aber es gibt einen neuen, noch unbekannten Stern am Himmel der Anime: Oshi no Ko ist es jetzt gelungen, zur bestbewerteten Anime-Serie aufzusteigen – wenn auch wohl nur auf Zeit.

Oshi no Ko ist aktuell der am besten bewertete Anime, vor Attack on Titan und Fullmetal Alchemist

Darum geht's: Oshi no Ko aka Mein*Star beziehungsweise eigentlich [Oshi no Ko] und [Mein*Star] dreht sich um einen Arzt, der gleichzeitig Hardcore-Fan von Ai Hoshino ist.

Er fragt sich, wie es wohl wäre, als Kind eines Idos wieder geboren zu werden und wie der Zufall so spielt, begegnet er seinem Idol dann auch bald – was sein bisheriges Leben ordentlich durcheinander bringt.

Oshi no Ko steht aktuell an erster Stelle der Top-Animeserien bei My AnimeList.

Ganz neue Anime-Serie: Die komplett neue Serie Oshi no Ko stammt von Regisseur Daisuke Hiramaki und dem Studio Doga Kobo. Bisher wurde lediglich die erste Folge in Japan ausgestrahlt, bei der Streaming-Plattform Akiba Pass TV gibt es den Anime im Originalton mit Untertiteln als Simulcast.

Jetzt schon extrem beliebt: Nach gerade einmal einer einzigen Folge ist es Oshi no Ko gelungen, sich auf der Review- und Ranking-Seite MyAnimeList auf den ersten Platz der am besten bewerteten Anime-Serien zu setzen.

Vor Attack on Titan und Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Im Moment kommt Oshi no Ko auf einen durchschnittlichen Score von 9,25 bei rund 283.000 Bewertungen. Der jetzt zweite Platz Fullmetal Alchemist: Brotherhood steht bei 9.11 und über 3 Millionen Bewertungen.

Aber Vorsicht: Wie diese Zahlen schon andeuten, dürfte der Spitzenplatz von Oshi no Ko nicht von langer Dauer bleiben. Außerdem wurde bisher eben auch nur eine einzige Folge ausgestrahlt, die aber schon mal ganz hervorragend ankommt.

Bei anderen Anime-Serien war es ähnlich: Neben Attack on Titan waren zum Beispiel auch schon Kaguya-sama: Love is War und Fruits Basket kurzzeitig an der Spitze der am besten bewerteten Anime-Serien auf MyAnimelist, wie Anime2You schreibt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Oshi no Ko ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Anime-Serie Mein*Star basiert auf dem gleichnamigen Manga von Autor Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) und Zeichnerin Mengo Yokoyari (Scum's Wish). Die Manga-Reihe läuft seit April 2020 und die ersten vier Bände wurden auch schon in Deutschland veröffentlicht. Ob die Anime-Serie eine Synchronisation bekommt und auch in Deutschland ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Habt ihr euch die erste Folge von [Oshi no Ko] aka [Mein*Star] schon angesehen? Wie hat sie euch gefallen und welchen Anime würdet ihr auf Platz eins der Liste setzen?