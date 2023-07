Anime am Amazon Prime Day kaufen: Von One Piece über Hayao Miyazaki bis Jujutsu Kaisen

Der Prime Day ist ein Segen für Anime-Fans.

Der Prime Day ist in vollem Gange und hat auch für Anime-Fans spannende Angebote parat. Miyazakis gesammelte Meisterwerke und viele der ganz großen Anime-Serien sind stark reduziert im Angebot:

Diese Collection muss jeder Anime-Fan gesehen haben

Wie gut sind die Streifen von Hayao Miyazaki? So gut, dass sogar Leute, die eigentlich keine Anime schauen, mindestens eines seiner Meistwerke kennen. Mein Nachbar Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland sind so ziemlich die bekanntesten Anime-Filme, die es jemals gegeben hat. Die Filme zu Dragon Ball Super, Demon Slayer und One Piece in allen Ehren, aber an den Bekanntheitsgrad von Miyazakis Werken kommt keiner ran.

In dieser Collection sind insgesamt zehn Blu-rays, eine besser als die andere. Diese Filme findet ihr in der Box:

Nausicaä - Aus dem Tal der Wind

Das Schloss im Himmel

Mein Nachbar Totoro

Kikis kleiner Lieferservice

Porco Rosso

Prinzessin Mononoke

Chihiros Reise ins Zauberland

Das wandelnde Schloss

Ponyo - Das große Abenteuer am Meer

Wie der Wind sich hebt

Diese Anime müsst ihr unbedingt sehen

Ich gebe zu, bei der Auswahl dieser Anime war ich ein wenig biased. Fullmetal Alchemist war und ist mein absoluter Lieblings-Manga, Ruffys Abenteuer in One Piece hab ich damals wie gebannt auf RTL 2 verfolgt und Jujutsu Kaisen bringt frischen Wind ins Klischee-geplagte Shonen-Genre. Wem exzessive Gewaltdarstellung nichts ausmacht, sollte sich auch unbedingt Hellsing ansehen.

Persönliche Meinung beiseite, bei diesen Anime kann man nichts falsch machen. Kritiker wie Fans sind begeistert davon und wir haben gezielt Komplett-Sammlungen oder erste Staffeln ausgewählt. One Piece etwa hat keine Komplett-Sammlung, bei weit über 1.000 Folgen müsste so ein Bundle aber eh mit dem LKW geliefert werden.

Wenn ihr keinen Deal mehr verpassen wollt, solltet ihr euch unsere Deal-Übersicht vormerken. Dort werdet ihr immer zu Angeboten rund ums Gaming, Anime und vielen weiteren Themen informiert.