Der Stock, die fliegende Wolke: Die Ähnlichkeiten zwischen Monkey Magic und Dragon Ball sind kein Zufall.

Dragon Ball zählt zu den erfolgreichsten Anime-Serien und Franchises, die es generell gibt. Kein Wunder also, dass viele Trittbrettfahrer*innen versucht haben, diesen Erfolg zu wiederholen, indem sie etwas ähnliches machen.

Wie zum Beispiel Monkey Magic: Die Serie basiert auf derselben Vorlage wie Dragon Ball und macht einiges ähnlich, es sollte sogar ein PlayStation-Spiel erscheinen, aber aus all dem wurde nichts.

Monkey Magic sollte wie Dragon Ball werden – vielleicht sogar noch größer

Dragon Ball war schon früh ein großer Erfolg. Und das noch lange vor Dragon Ball Super und den aktuellen Manga-Arcs, als die ursprüngliche Vorlage noch deutlicher erkennbar war. Dragon Ball wurde nämlich eigentlich durch die "Reise nach Westen" inspiriert.

Die Reise nach Westen ist eine klassische und weit verbreitete Saga aus China, die sich um den Affenkönig Sun Wukon dreht. Der erlangt übernatürliche Kräfte und wird irgendwann unsterblich. Der listige Tunichtgut und Unruhestifter reist letztlich nach Indien, um Buddhas heilige Schriften nach China zu holen und legt sich dabei sogar mit den Göttern an.

Unzählige Filme und Videospiele basieren auf dieser alten Vorlage aus dem 16. Jahrhundert. Nicht zuletzt finden sich zum Beispiel auch in Black Myth: Wukong haufenweise Elemente aus dem Märchen, wir spielen hier sogar den Affenkönig.

Monkey Magic ist nach nur einer Staffel krachend gescheitert

Monkey Magic sollte Ende der 1990er Jahre genau diese klassische Geschichte neu erzählen, und zwar in epischem Ausmaß und mit einem Look, der stark an Dragon Ball erinnert. Bevor die erste Staffel überhaupt ausgestrahlt worden war, wurde auch schon ein Videospiel für die PS1 in Auftrag gegeben, zusammen mit jeder Menge Merchandising.

So sieht übrigens das Intro zur Serie aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Ähnlichkeiten zu Dragon Ball sind offensichtlich, wir bekommen nicht nur einen auf der Wolke reitenden Unruhestifter samt Kampfstock, sondern zum Beispiel auch einen Drachen, der stark an Shen-Long erinnert.

Daraus wurde nichts: Monkey King war leider überhaupt kein großer Erfolg beschieden. Weder in Japan noch in den USA konnte die erste Staffel für größere Begeisterung sorgen, was wohl auch an der unglücklichen Ausstrahlungszeit und der Senderwahl gelegen haben dürfte, wie GameRant berichtet.

Das PlayStation-Spiel zu Monkey Magic wurde zwar veröffentlicht, aber mit der Serie war nach nur einer Staffel Schluss. Inhaltlich war zum Ende der Season noch nicht einmal die Reise nach Westen losgegangen. Das Ganze war also eher eine Art Vorgeplänkel und sollte offenbar noch sehr viel länger werden.

Habt ihr Monkey Magic zufällig irgendwo einmal gesehen oder vom Spiel gehört?