Die beiden größten Anime aus 2023 und 2024 kommen im Februar auf Blu-ray und DVD! Das sind alle neuen Releases

Im Prolog von der zweiten Staffel von Jujutsu Kaisen entdeckt Gojo sein gesamtes Potenzial und erlebt das erste Mal seine grenzenlose Macht.

Auch im Jahr 2025 wird die Rückkehr von einigen Anime bereits heiß erwartet. Zu den Highlights dieses Jahr zählen neue Folgen von Solo Leveling, DANDADAN und Die Tagebücher der Apothekerin. Alle drei Anime teilen, dass sie in 2024 zu riesigen Erfolgen wurden. Doch die ersten großen Erfolge aus 2024 kommen sogar im Februar schon auf Blu-ray. Zum Beispiel die erste Staffel des Mega-Hits Frieren.

Doch auch Jujutsu Kaisen's epische zweite Staffel startet im Februar den Release mit der ersten Volume im Sammelschuber.

Alle Anime-Veröffentlichungen im Februar 2025 im Überblick

Bevor wir auf das Highlight des Monats, Jujutsu Kaisen Staffel 2, näher eingehen, haben wir alle Neuerscheinungen des Monats in einer Übersicht zusammengestellt. Bitte beachtet, dass sich die Daten für die Veröffentlichung jederzeit ändern können:

Highlights:

Echte Juwelen unter den Anime Filmen sind hingegen Tamako Love Story, ein charmanter und wunderschön animierter Slice of Life Romantic Anime, und vor allem Tekkonkinkreet. Letzterer hat wegen seines gewagten künstlerischen Stils und seiner Geschichte vor allem in der Anime-Branche große Anerkennung gefunden.

Anime-Filme:

Das Highlight unter den Komplettboxen ist zweifelsohne Attack on Titan. Ab Februar ist die komplette dritte Staffel in einer Steelbook Collector's Edition erhältlich. Die Collector's Edition enthält alle 22 Episoden der dritten Staffel auf 4 Blu-ray Discs. Zusätzlich gibt es exklusives Bonusmaterial, wie Kommentare des Animationsstudios zu jeder Folge, mehrere Interviews mit den Talenten hinter der Serie und natürlich Clean Openings und Endings.

Komplettboxen:

Nachdem in den letzten Monaten die Neuveröffentlichungen von Volumes eher zurückhaltend waren, legt der Ferbuar wieder kräftig zu. Jujutsu Kaisen ist aktueller Guinness-Weltrekordhalter, worauf wir weiter unten näher eingehen werden, während Frieren - Nach dem Ende der Reise sich mit nur einer Staffel als neuer bestbewerteter Anime auf MyAnimeList etabliert hat.

Neue Volumes:

Jujutsu Kaisen: Der Anime mit Guinness Weltrekord

Wenn ihr euch jetzt wie ich fragt, warum Jujutsu Kaisen einen Guinness-Weltrekord hält, dann lasst es mich erklären. In der Anime-Industrie wird der Erfolg und die Performance jeder einzelnen Episode genau analysiert. So hat der Streaming-Analyst Parrot Analytics herausgefunden, dass das weltweite Interesse an Jujutsu Kaisen 71,2 Mal höher ist als bei einer durchschnittlichen TV-Serie.

Ein Rekordwert für einen Anime! Den Titel des "gefragtesten Anime" hatte zuvor Attack on Titan inne, gefolgt von One Piece, das durch die Netflix-Verfilmung einen neuen Hype erlebte. Die genauen Details, wie es Jujutsu Kaisen gelungen ist, die beiden Anime zu überholen, könnt ihr in der Mitteilung von Guinness World Records nachlesen.

Diesen Titel könnte Jujutsu Kaisen aber schon bald wieder verlieren, denn das Finale des beliebten Anime My Hero Academia steht vor der Tür und versammelt die Fangemeinde.

In dieser Grafik von Parrot Analytics könnt ihr die Beliebtheit von Jujutsu Kaisen und One Piece in 2023 verfolgen.

Wie ihr in der Grafik sehen könnt, war die zweite Staffel hauptverantwortlich für den gigantischen Sprung in der Beliebtheit. Ab dem 07. Februar könnt ihr euch die Staffel auf BluRay noch einmal oder zum ersten Mal anschauen.

Mit der ersten Volume erfahrt ihr die Hintergründe der Fehde zwischen Satoru Gojo und Suguru Geto, die während ihrer Ausbildung an der Jujuistenschule wie Brüder füreinander da waren. Doch was muss schief gelaufen sein, dass Gojo und Geto heute erbitterte Feinde sind und Geto die Menschheit beim Shibuya-Vorfall auslöschen will?

Die erste Ausgabe kommt, wie bei großen Animes üblich, mit einem Sammelschuber für die weiteren Volumes. Weitere Extras in der physischen Version von Jujutsu Kaisen Staffel 2 sind:

Ein doppelseitiges Poster

Ein Standee

Ein Booklet

5 Artcards

Ein Schlüsselanhänger

Clean Opening, Clean Ending und Promovideos auf der Disc

Für Fans gibt es auf jeden Fall genug Bonusmaterial und wer seinen Lieblingsanime endlich mal unabhängig von Crunchyroll, Prime Video und Co. sehen möchte, ist mit der BluRay- oder DVD-Version von Jujutsu Kaisen bestens bedient.

Die Community hat einen neuen besten Anime aller Zeiten gekürt - und jetzt ist er auf Blu-ray und DVD

Wer an den besten Anime aller Zeiten denkt, dem fallen vielleicht Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Steins;Gate, Attack on Titan oder Hunter x Hunter ein. Doch laut der größten Anime-Community der Welt auf MyAnimeList hat sich im vergangenen Jahr eine neue Nummer eins an die Spitze gekämpft.

Mit tollen Charakteren, einer spannenden Handlung und einem unvergleichlich schönen Stil hat sich der Anime Frieren einen Platz in den Herzen vieler Anime-Fans erobert. So erreichte er bereits kurz nach seiner Veröffentlichung den ersten Platz auf dem Portal MyAnimeList.

Die mittelalterliche und wunderschöne Welt von Frieren könnte glatt aus einem Ghibli-Film stammen.

Die vom renommierten Studio Madhouse produzierte Serie erzählt die Geschichte der Elfenzauberin Frieren, die nach dem Sieg über den Dämonenkönig ihre Reise fortsetzt. Eine Szene, in der Fern und Stark einen eleganten Balletttanz aufführen, sorgte in der ersten Staffel für Begeisterung:

Kein CGI: Die Szene setzt auf die traditionellen stilistischen Stärken von Anime

Die Szene setzt auf die traditionellen stilistischen Stärken von Anime Aufwändiges Motion-Capturing sorgt für flüssige und realistische Animationen

sorgt für flüssige und realistische Animationen Für maximale Authentizität wurde die Musik ebenfalls live von einem echten Orchester eingespielt

Doch keine Sorge für Action-Fans: In Frieren wird auch mit mächtiger Magie um sich geschmissen, weshalb der finale Kampf schon jetzt zu einem der beeindruckendsten Kämpfe im Genre zählt.

Die erste Staffel von Frieren lief bisher nur auf Crunchyroll, wo sie sowohl im Originalton mit Untertiteln als auch teilweise mit deutscher Synchronisation verfügbar ist. Ab dem 21. Februar ist die komplette erste Staffel mit 28 Folgen in deutscher und japanischer Sprache in einer Sammelbox erhältlich. Dort habt ihr direkt Platz für die zweite Staffel, die für nächstes Jahr bereits bestätigt ist.

Mit der ersten Volume von Frieren bekommt ihr die gesamte erste Staffel und jede Menge Extras und Boni.