Jujutsu Kaisen ist nicht mehr die am meisten nachgefragte Anime-Serie der Welt und den neuen ersten Platz haben wir nicht kommen sehen

My Hero Academia war 2024 die am meisten nachgefragte Anime-Serie der Welt.

In den letzten Jahren hatte Jujutsu Kaisen die Anime-Charts weltweit dominiert und sich als eine der am meisten gesehenen und beliebtesten Serien überhaupt etabliert. Überraschenderweise war im Jahr 2024 aber eine andere Anime-Serie sogar noch stärker nachgefragt. My Hero Academia hat den Thron laut den Global Demand Awards von Parrot Analytics erobert.

My Hero Academia schnappt sich die Krone

Um diesen Preis geht es: Der Global Demand Award von Parrot Analytics ist laut eigener Aussage die weltweit erste unvoreingenommene, datengestützte Preisverleihung im Entertainment-Bereich. Jegliche Nominierten werden empirisch ermittelt und nicht von einer Jury bestimmt.

Parrot Analytics misst stattdessen die weltweite Zuschauernachfrage und kann so erkennen, wie Filme, Serien und mehr auf über 200 Märkten in der ganzen Welt ankommen.

Das passierte 2023: Bei der letzten Preisverleihung hat Jujtsu Kaisen noch voll abgeräumt. Neben dem Award für "Most In-Demand Anime Series of 2023" setzte sich die Serie sogar in der Kategorie "Most In-Demand TV Show in the World 2023" durch, galt also als am meisten nachgefragte Serie überhaupt.

So sieht es 2024 aus: Der Erfolg konnte offenbar nicht wiederholt werden. Während im vergangenen Jahr laut den Daten von Parrot Analytics House of the Dragon die beliebteste TV-Serie der Welt war, geht der Anime-Award im selben Zeitraum überraschend an My Hero Academia.

Zu den restlichen Finalisten gehören zudem Solo Leveling, One Piece, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba und Frieren: Beyond Journey's End. Jujutsu Kaisen ist also auch aus den Top 5 herausgerutscht.

In My Hero Academia Staffel 7 kommt es zum bedeutenden Kampf zwischen den Helden und Schurken

Was steckt dahinter? Die Gründe für diesen "Absturz" können natürlich nur spekuliert werden. Offenbar kam die zweite Staffel nicht ganz so gut an wie die erste, aber Jujutsu Kaisen ist natürlich trotzdem noch extrem beliebt und gut.

My Hero Academia hat es hingegen augenscheinlich geschafft, nach ein paar eher schwächeren Jahren wieder mehr Fans zu erreichen und bei der Stange zu halten.

Was war 2024 euer Lieblings-Anime?