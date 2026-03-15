Demon Slayer: Release-Zeitraum des nächsten Kinofilms enthüllt und uff, wir müssen noch eine Weile warten

Am zweiten Demon Slayer-Film wird kräftig gearbeitet, aber für einen Release in 2026 reicht es wohl nicht. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha / Ufotable)

Das Animationsstudio hinter Demon Slayer und anderen großen Anime-Projekten hat erst vor einigen Wochen ein kleines Update zum nächstmöglichen Releasedatum des nächsten Kinofilms der beliebten Action-Serie geliefert – wenn auch nur in Form eines kleinen Video-Teasers.

Der enthält aber nicht nur neue Informationen zum zweiten Demon Slayer-Film, sondern auch anderen großen Anime-Serien, an denen das Studio arbeitet.

Der nächste Demon Slayer: Infinity Castle-Film erscheint wohl nicht mehr in 2026

Vor einigen Wochen veröffentlichte das japanische Animationsstudio Ufotable ein über drei Minuten langes Video auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, das die zukünftigen Anime-Projekte des Studios anteast.

Darunter wird etwa die Fate- und Tales-of-Reihe, aber auch der erste Demon Slayer-Film noch einmal für 2026 gezeigt – mit dem Hinweis auf die Eröffnung eines Ufotable-Cafes im Stile von Demon Slayer in ausgewählten Regionen Japans.

Mit welchen anderen Anime-Ablegern Ufotable noch beschäftigt ist, könnt ihr hier im erwähnten Video sehen:

3:33 Ufotable zeigt im neuen Teaser-Trailer alle geplanten Anime-Projekte für 2026 und 2027

Autoplay

Der zweite Demon Slayer-Film zum Infinity Castle-Arc wird hier nicht angeteast, sondern taucht erst im späteren Abschnitt zu zukünftigen Projekten auf.

Für Demon Slayer bedeutet das also, dass Fans erst frühestens 2027 die Fortsetzung der Kämpfe von Tanjiro und Co. gegen Muzan und seine Upper Moons zu Gesicht bekommen werden.

Genauere Updates zum Demon Slayer-Film und anderen Anime-News findet ihr auch hier bei Nino auf seinem YouTube-Kanal NinotakuTV:

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Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Teil 2 von Demon Slayer: Infinity Castle durch andere Anime-Projekte von Ufotable sich noch weiter verzögern wird und erst 2028 oder später erscheint.

Welches große Anime-Projekt, an dem Ufotable schon über vier Jahre arbeitet, womöglich den Release von Demon Slayer: Infinity Castle Teil 2 verzögern könnte, findet ihr auf der nächsten Seite.