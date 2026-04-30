Neues Animal Crossing-Update 3.0.3 liefert Möbelstück, das ihr euch holen solltet, falls ihr es zuvor verpasst habt

Das steckt in Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.3.

Animal Crossing: New Horizons hat ein neues Update auf Version 3.0.3 erhalten. Der Patch steht sowohl für die Nintendo Switch, als auch für die Switch 2-Edition zum Download bereit. Es handelt sich lediglich um ein kleines Update mit wenigen Neuerungen. Aber immerhin steckt etwas Erfreuliches für alle drin, die bisher ein bestimmtes Möbelstück verpasst haben.

Laut der offiziellen Patch Notes steckt in Patch 3.0.3 vor allem eine Aktualisierung von Nooks Shop, der jetzt ein weiteres Item zum Verkauf anbietet: eine Statue des bekannten Animal Crossing-Blatts (via Nintendo).

Versionsnummer: 3.0.3

3.0.3 Plattformen: Nintendo Switch und Switch 2

Nintendo Switch und Switch 2 jetzt verfügbar

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Wenn ihr euch nach der Veröffentlichung des vorherigen Updates auf Version 3.0.2 eingeloggt habt, dann seid ihr bereits in dessen Besitz. Vor einigen Wochen gab es das Blatt als Gratis-Geschenk zum 25. Geburtstag des Franchise, wenn ihr euch eingeloggt habt.

Falls ihr das verpasst haben solltet, könnt ihr jetzt aber trotzdem noch herankommen. Mit Update 3.0.3 landet die Blatt-Statue im Möbelkatalog und kann dort ganz normal gekauft werden.

Davon abgesehen steckt nur ein weiterer Bugfix im Update: Ein Fehler wurde behoben, durch den Bilder einiger Items manchmal im Katalog nicht korrekt angezeigt wurden.

Das war es auch schon wieder mit Neuerungen aus dem aktuellen Update. Die zugehörigen Patch Notes fallen dementsprechend kurz und knapp aus, aber falls ihr nochmal einen genauen Blick darauf werfen möchtet, findet ihr sie weiter unten.

Latest Update Ver. 3.0.3 (29. April 2026)

The following updates have been made when playing the game on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch:

General updates

The 25th Anniversary item leaf statue is now available for purchase from the Nook Shopping furniture catalog. Even players who have not previously obtained the leaf statue will now see it in their catalog. The price of the leaf statue has also been adjusted with this update.

Fixed an issue where images for some items would not display when opening your home storage or the hotel room decoration catalog.

Was denkt ihr: Habt ihr euch die Blatt-Statue schon geschnappt und welche Änderungen wünscht ihr euch von möglichen kommenden Animal Crossing-Updates?