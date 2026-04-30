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Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Down, Leaks und mehr zu Update 40.30 im Live-Ticker

Heute geht Fortnite offline für das Update 40.30. Erfahrt, was euch an neuen Inhalten erwartet und wann die Server zurück sind.

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Samara Summer
30.04.2026 | 06:00 Uhr

Video starten 0:34 Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat

Heute ist es mal wieder so weit: Fortnite geht offline, weil das Spiel ein neues Update mit ganz frischen Inhalten erhält. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Leaks und Infos zu Update 40.30 auf dem Laufenden und verraten euch natürlich auch, wann die Server wieder online sind.

Donnerstag, 30.04.2026

6:00 Uhr

Guten Morgen liebe Fortnite-Fans, wer heute Vormittag zocken wollte, muss noch mal umplanen. Dafür gibt es dann pünktlich zum langen Wochenende auch neue Inhalte. Im nächsten Abschnitt fassen wir noch mal alle bislang bekannten Infos für euch zusammen und verraten euch, ab wann ihr vermutlich wieder ungestört spielen könnt.

Wann gehen die Fortnite-Server voraussichtlich down?

  • An welchem Tag gibt es die nächste Downtime? Am heutigen Donnerstag, den 30. April
  • Wann dürften die Server offline sein und das Matchmaking ausgesetzt werden? Erfahrungsgemäß dürften die Server wieder ab 10 Uhr am Vormittag down sein. Vom Matchmaking müsst ihr euch rund eine halbe Stunde vorher bereits verabschieden, also diesmal ca. um 9.30 Uhr.
  • Wann gehen die Server wieder online? Eine genaue verlässliche Uhrzeit dafür gibt es nicht. Für gewöhnlich sind die Server aber so ungefähr um die Mittagszeit wieder online, also zwischen 12 und 13 Uhr.

Was steckt in Update 40.30?

Wie üblich geistern schon wieder jede Menge inoffizielle Infos durchs Netz. Ein X/Twitter Post auf dem Kanal Fortnite Leaks fasst in einer ganzen Liste neue Inhalte zusammen.

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Wie ihr seht, stecken darin unter anderem neue Waffen, Skins, Emotes, Pets sowie Überarbeitungen für Maps. Zwei Punkte sind auch noch mit Fragezeichen versehen, nämlich Updates für die Resident Evil- und Polo Prodigy LEGO-Skins.

Von der offiziellen Webseite wissen wir auch bereits seit Längerem von der neuen Maschinenpistole, die ebenfalls in der Liste genannt wird, nämlich dem Würfelteiler (auf Englisch Cube Splitter). Mit der Knarre befestigt ihr explodierende Würfel an euren Gegner*innen.

War außerdem Elite Stronghold zunächst die einzige Reload-Karte, kommen jetzt Unterfangen und Schlürfschub mit in die Map-Rotation.

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Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

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