In diesem neuen Anime-GTA könnt ihr verhaftet werden und müsst eure Stunden im Gefängnis tatsächlich abarbeiten

Das Gefängnis hält den Hauptcharakter von NTE nicht auf. (© Hotta Studio, Perfect World)

Am 29. April 2026 ist das Open-World-Spiel NTE (Neverness To Everness) im Anime-Stil erschienen, das sich einiges von der Grand Theft Auto-Reihe abgeschaut – und einige Features sogar erweitert hat.

Neben typischen Elementen wie Autodiebstahl, Rennen, Chaos in der Stadt stiften, Passanten auf die Nerven gehen und Verfolgungsjagden mit der Polizei, geht das Spiel noch einen Schritt weiter. Ihr könnt nicht nur wegen eurer Straftaten festgenommen werden, sondern landet dann tatsächlich auch im Gefängnis.

Im Gefängnis heißt es: Abarbeiten, Geld rausrücken oder einen Fluchtplan schmieden

Wie erwähnt, könnt ihr in NTE bei wiederholten Straftaten und einem hohen Fahndungslevel – wie bei GTA – von der Polizei verfolgt werden. Schnappen sie euch, geht es hinter schwedische Gardinen.

1:00 GTA trifft Anime: Dieses neue Unreal Engine 5-RPG lässt euch mit schicken Autos durch die Open World cruisen

Autoplay

Sollte es dazu kommen, haben Spieler*innen die Wahl zwischen drei Optionen: Entweder die Strafe mit Aktivitäten wie Tellerwaschen abarbeiten, sie abbezahlen oder versuchen auszubrechen.

Ein Beispiel für eine Aktivität im Gefängnis könnt ihr hier im X-Beitrag von User*in Syo_Kato0607 sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die X-User*innen gorogoro1019 und AboutGacha demonstrieren hingegen, wie Spieler*innen aus dem Gefängnis flüchten können: Entweder mit einem Löffel in der Wand der Zelle einen Fluchttunnel graben oder sich krank stellen und mit einem Lösungsmittel die Metallstäbe des Gefängnisses schmelzen.

Ihr X-Beiträge und Fluchtversuche haben wir euch hier unten verlinkt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf YouTube und anderen sozialen Medien gibt es von Fans und Spieler*innen unterschiedliche Tipps, um für die Freischaltung eines Outfits auf schnellem Wege ins Gefängnis zu kommen oder welche Aktionen man vermeiden sollte, wenn man nicht von der Polizei verhaftet werden will.

Was ist NTE?

Bei NTE handelt es sich um ein Free2Play-Open-World-RPG von Hotta Studio, einem Tochterunternehmen von Perfect World. Darin können spielbare Charaktere – abseits des Protagonisten und zugeteilten Figuren – durch ein Gacha-Prinzip gegen In-Game-Währung oder Echtgeld freigeschaltet werden.

Disclaimer: Glücksspielmechaniken in Gacha-Spielen Obwohl NTE Free2Play ist, handelt es sich um ein sogenanntes Gacha-Spiel. Die meisten stärkeren Charaktere und Waffen im Spiel verstecken sich hinter dem Zufallssystem, bei dem Belohnungen mithilfe von In-Game-Währungen gezogen werden können. Aufgrund des Zufallssystems können Spieler*innen nicht bestimmen, welchen Charakter oder welche Waffe sie bekommen. Die Wahrscheinlichkeit auf das gewünschte Ergebnis ist zudem sehr gering – insbesondere bei seltenen hochrangigen Figuren oder ihren dazugehörigen Waffen. Die kostenlos erspielbare In-Game-Währung ist begrenzt, weswegen die Versuchung groß sein kann, schon früh im Spiel größere Mengen an Echtgeld auszugeben.

Worum es in NTE geht

In NTE schlüpfen Spieler*innen in die Rolle einer Esper, die als neues Mitglied einer Anomalien-Untersuchungs-Organisation wird. Die Hauptfigur wird auf Befehl als Gutachter oder Gutachterin dem Zweig "Eibon" zugeteilt, der sich den Untersuchungen von Anomalien in der Stadt Hethereau widmet.

Dabei kommen die Esper-Kräfte der Hauptfigur zum Einsatz, da die Anomalien den Charakteren im Spiel nicht unbedingt freundlich gesinnt sind und es oftmals zum Kampf kommt. Gemeinsam mit anderen Figuren aus dem Spiel dämmen die Protagonistin oder der Protagonist die Anomalien innerhalb der Stadt ein.

Abseits der Eindämmung von Anomalien können Spieler*innen in der Stadt unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen, darunter Autorennen, Geschäfte führen, mit anderen Charakteren soziale Events auslösen und vieles mehr.

NTE ist seit dem 29. April 2026 auf Playstation 5, PC, Mac, Android und iOS erhältlich.

Habt ihr schon von NTE gehört und wie ist eure Meinung zu solchen Gacha-Spielen?