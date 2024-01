Liste der Animes, die damals auf RTL 2 liefen - Echte Kinder der 90er und 2000er kennen sie alle

Kickers, Sailor Moon und mehr. Diese Animes liefen damals auf RTL 2.

RTL 2 war in den 90ern und 2000ern die wichtigste TV-Anlaufstelle für Anime-Fans und strahlte über die Jahre hinweg zahlreiche Serien aus Japan aus. In dieser Liste zeigen wir alle Animes, die damals auf dem Sender liefen und wir hoffen, dass ihr dadurch ein wenig in Nostalgie schwelgen könnt!

RTL 2 war damals nicht die einzige Anime-TV-Quelle in Deutschland, auch auf dem Sender Tele 5 wurden bekannte Anime-Serien ausgestrahlt, kennt ihr sie noch?

Animes auf RTL 2 (Liste) - Chronologisch geordnet

Robin Hood (1993)

Das Mädchen von der Farm (1993)

Die kleine Prinzessin Sara (1993)

Wunderbare Pollyanna (1993)

Mila Superstar dreht sich ganz um das Thema Volleyball.

Mila Superstar (1993)

Die Schatzinsel (1993)

Familie Nikolaus (1993)

Belle und Sebastian (1993)

Eine fröhliche Familie (1994)

Rock'n'Roll Kids (1994)

Kickers dreht sich um eine japanische Schülermannschaft, die hoch hinaus will.

Kickers (1994)

Hikari - Die kleinen Superstars (1994)

Die Kinder vom Berghof (1994)

Lady Oscar (1994)

Saber Rider & The Star Sheriffs (1994)

Frau Pfeffertopf (1994)

Peter Pan (1994)

Hallo Kurt (1995)

Calimero (1995)

Rock'n Cop (1995)

Z wie Zorro (1995)

Noozles (1995)

Um die Welt mit Willi Fog (1995)

Voltron (1995)

Choppy und die Prinzessin (1995)

Prinz Arthus (1995)

Die tollen Fußballstars (1995)

D’Artagnan und die drei Musketiere (1995)

Ein Supertrio (1995)

Die Macht des Zaubersteins (1996)

Missis Jo und ihre fröhliche Familie (1996)

Nadine - Stern der Seine (1996)

Im Land des Zauberers von Oz (1996)

Sailor Moon (1997)

In 80 Träumen um die Welt (1997)

Ein toller Freund (1998)

Abenteuer am Regenbogenteich (1998)

Die verrückte Welt von Tic & Tac (1998)

1999 startete auf RTL 2 mit Dragon Ball der Auftakt einer der erfolgreichsten Anime-Universen aller Zeiten.

Dragon Ball (1999)

Pokémon (1999)

Die Abenteuer von Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2000)

Jeannie (2000)

Digimon Adventures/Digimon Staffel 1 (2000)

Der Kater mit den Zauberstiefeln (2000)

Monster Rancher schlug in die Kerbe von Digimon und Pokémon, war aber nicht so erfolgreich wie die Konkurrenz.

Monster Rancher (2001)

Das Geheimnis von Daddy Langbein (2001)

Flint Hammerhead (2001)

Digimon Staffel 2 (2001)

Wedding Peach (2001)

Chibi Maruko-Chan (2001)

Die singende Familie Trapp (2001)

Dragon Ball Z (2001)

Na, wer kennt sie noch? Jeanne, die Kamikaze-Diebin ist eine Reinkarnation der französischen Freiheitskämpferin Jeanne d'Arc.

Jeanne, die Kamikaze-Diebin (2001)

DoReMi (2001)

Power Stone (2001)

Hamtaro (2002)

Digimon Tamers (2002)

Shin Chan war insbesondere wegen des frechen Humors bekannt.

Shin Chan (2002)

Detektiv Conan (2002)

Ranma 1/2 (2002)

Taro Alien (2002)

Dr. Slump (2002)

One Piece (2003)

Inuyasha (2003)

Mit dem Yu-Gi-Oh Anime brach auch ein Hype um die echten Karten aus dem Tradingcard-Game aus. Habt ihr sie auch gesammelt?

Yu-Gi-Oh! (2003)

Mini-Göttinnen (2003)

Beyblade (2004)

Digimon Frontier (2004)

Mega Man NT Warrior (2004)

Duel Masters (2004)

Beyblade G Revolution (2004)

Pretty Cure (2005)

Super Kickers 2006 (2005)

Yu-Gi-Oh! GX (2006)

In Shaman King will Held Yo König der Schamanen werden.

Shaman King (2006)

Naruto (2006)

Dragon Ball GT (2006)

Digimon Data Squad (2007)

Dinosaur King (2008)

Blue Dragon (2008)

Yu-Gi-Oh! 5D's (2009)

Naruto Shippuden spielt einige Jahre nach Naruto und umfasst 500 Episoden.

Naruto Shippuden (2009)

Inazuma Eleven (2012)

Yu-Gi-Oh! Zexal (2012)

Kann ich heute noch Animes auf RTL 2 gucken?

Das Anime-Lineup von RTL 2 hielt sich immerhin bis 2013, wurde danach aber komplett eingestellt (via Anime2You). Der Sender wagte allerdings einen Wiederbelebungsversuch, indem er im Frühjahr 2023 mit Sailor Moon, Mila Superstar und Dragon Ball drei Kult-Klassiker ins Sonntagsprogramm zurückholte. Mittlerweile wurden die drei Sendungen allerdings wieder abgesetzt.

Aber nicht traurig sein: Viele beliebte Anime-Serien, die damals auf RTL 2 ausgestrahlt wurden, sind heute auf diversen anderen Plattformen vertreten:

Den aktuellen Egghead-Arc von One Piece könnt ihr beispielweise ab sofort auf Netflix schauen, zudem ist der Anime auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst Crunchyroll verfügbar.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche alten RTL 2-Animes sind eure absoluten Lieblinge? Verratet es uns gerne in den Kommentaren, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.