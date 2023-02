Dragon Ball und Co. - RTL 2 bringt gleich drei Kult-Anime aus eurer Kindheit zurück

Falls ihr zu der Generation gehört, die als Kind gerne die Nachmittage mit dem Kinderprogramm auf RTL 2 (u.a. Pokémon, Detektive Conan, Dragon Ball) verbracht haben, dürfte die folgende Nachricht nostalgische Gefühle wecken: Der Free-TV-Sender bringt nach vielen Jahren drei der kultigsten Anime aus dieser Zeit zurück ins Programm – wenn auch leider nur kurz.

Dragon Ball, Sailor Moon und Mila Superstar kehren zurück ins Free-TV

Darum geht's: Der Sender RTL 2 feiert seinen 30. Geburtstag und möchte das mit der Rückkehr einiger Kult-Sendungen feiern. So gab der Sender auf der offiziellen Webseite bekannt, dass uns neben dem Bollywoodfilm "In guten wie in schweren Tagen" und zwei neuen Ausgaben "X-Factor: Das Unbassbare" auch drei Anime erwarten:

Dragon Ball: Die Ursprungsserie, in der der junge Son Goku nach den Dragon Balls sucht.

Die Ursprungsserie, in der der junge Son Goku nach den Dragon Balls sucht. Mila Superstar: Ein Sportanime, der sich um die junge Volleyballspielerin Mila Ayuhara dreht.

Ein Sportanime, der sich um die junge Volleyballspielerin Mila Ayuhara dreht. Sailor Moon: Usagi Tsukino und ihre Freundinnen kämpfen mit ihren magischen Kräften gegen das Königreich des Dunkeln – "Mondstein, flieg und sieg!"

Wann ist es soweit? Die drei Anime-Serien werden am 5. März, einem Sonntag, ab 13:20 Uhr gezeigt:

ab 13:20 Uhr: Mila Superstar (4 Folgen)

ab 15:10 Uhr: Sailor Moon (4 Folgen)

ab 16:50 Uhr: Dragon Ball (4 Folgen)

Mehr Anime auf GamePro.de:

Was wird genau ausgestrahlt? Welche vier Folgen pro Anime gezeigt werden, wurde nicht genannt. Es ist aber gut denkbar, dass es entweder die ersten vier Folgen jeder Serie, oder aber die vier beliebtesten (anhand alter Quoten) sind.

Kommt da noch mehr? Leider nein. Weitere Ausstrahlungspläne wurden zumindest nicht kommuniziert. Wir sollten uns also auf ein kurzes Wiedersehen mit dem jungen Son Goku, Mila und den Sailor-Kriegerinnen einstellen.

Was haltet ihr von der Aktion? Würdet ihr euch wieder mehr solcher Kult-Anime auf RTL 2 wünschen?