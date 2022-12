Neuer Anime-Film des Your Name-Machers: Das ist der deutsche Kinostart von Suzume

In wenigen Monaten könnt ihr mit Suzume ein echtes Anime-Highlight im Kino sehen: Crunchyroll und Sony haben den Kinostart-Termin für Deutschland jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Es dauert gar nicht mehr so lange, dann läuft der überaus erfolgreiche Film von Makoto Shinkai auch hierzulande. Was euch darin erwartet und wann es soweit ist, lest ihr hier.

Suzume hat endlich einen Kinostart-Termin für Deutschland

Was ist Suzume? Bei Suzme aka Suzume no Tojimari handelt es sich um den neuen Anime-Film von Makoto Shinkai. Dem Autorenfilmer verdanken wir Streifen wie Your Name. – Gestern, heute und für immer, der mittlerweile zu einer Art Kultfilm avanciert ist. Auch Weathering With You: Das Mädchen, das die Sonne berührte dürften die einen oder anderen Anime-Connaisseure schon kennen.

Deutscher Kinostart-Termin steht: Mit dem 13. April 2023 gibt es jetzt endlich auch ein festes Datum für den Kinostart von Suzume in Deutschland. In Frankreich und Malta startet er einen Tag früher, in Österreich, den USA und einigen anderen Ländern dauert es noch bis zum 14. April.

In Japan ein voller Erfolg: In Japan hat Suzume seinen Kinostart schon im November äußerst erfolgreich absolviert. Der Film dominierte drei Wochen hintereinander die Kinocharts und konnte bisher schon 7,5 Milliarden Yen (ca. 51,9 Millionen Euro) einspielen. Suzume wurde allein in Japan von über 5,6 Millionen Zuschauer*innen gesehen.

Worum geht's? In Suzume erleben wir die kuriose Geschichte der gleichnamigen jungen Frau. Die bekommt es mit einem mysteriösen Typen und noch rätselhafteren Türen zu tun. Diese Türen sorgen für katastrophale Zerstörung um sie herum und müssen zunächst gefunden und dann geschlossen werden.

Die erste dieser Türen befindet sich in einer überschwemmten Ruine und gibt den Startschuss für die turbulente Geschichte. Hinter den Türen verbirgt sich eine ganz eigene Sphäre, uns sollen noch nie zuvor gesehene Landschaften erwarten.

Seht euch hier den (japanischsprachigen) Trailer zu Suzume an:

Klingt komisch, ist aber so: Auch ein lebendiger Stuhl begleitet Suzume in dem Film und zwischen den beiden entsteht sogar eine Art Liebesbeziehung. Außerdem bekommt es die 17-jährige Suzume aber auch noch mit ganz alltäglichen Ängsten und Problemen zu tun.

Wie klingt das für euch? Was haltet ihr vom Trailer und wollt ihr Suzume im Kino anschauen?