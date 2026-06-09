Publisher Annapurna verpackt seine kommenden PS5-Spiele in coole Retro-Spielehüllen im N64-, PS1- und PS2-Look - so sehen sie aus

Was, Control Resonant erscheint für PS2? Nein, aber die Hülle sieht cool aus (Bild: https://x.com/kitosan/status/2063808053984858530)!

Annapurna Interactive hat schon Spiele wie Outer Wilds, Stray, Gone Home, Journey, Neon White, Wanderstop oder Mixtape vertrieben. In Kürze kommen da noch ein paar weitere Titel hinzu, und genau die wurden jetzt auf besonders ansprechende und etwas ungewöhnliche Weise beworben.

Das neue Silent Hill macht auch als PS2-Spiel eine gute Figur

Der YouTuber und ehemalige Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis war beim Play Days-Event, das am Rande der diversen Nicht-E3-Veranstaltungen wie dem Summer Game Fest stattgefunden hat. Dort hat er beim Annapurna-Stand offenbar einige richtig coole, physische Spiele-Versionen in die Finger bekommen.

2:43 Control Resonant zeigt die seltsame Schönheit von kompletter Zerstörung

Autoplay

Es handelt sich dabei zwar nicht um die echten Spiele, aber Publisher Annapurna beweist damit auf jeden Fall Liebe für das Medium und ein Gespür für Nostalgie. Denn wie ihr auf den folgenden Bildern selbst erkennen könnt, sieht zum Beispiel Silent Hill townfall auch als PS2-Spiel ganz hervorragend aus.

Dasselbe gilt für den Dino-Survivalhorror The Lost Wild, der im Gewand eines PS1-Titels daherkommt. Für die Marketing-Aktion hat der Publisher aber nicht einfach nur die Hüllen und die Box-Art angepasst, sondern die Teile sogar auch noch verschweißt. Ganz so, als würde man eben ein echtes PS2- oder PS1-Spiel in der Hand halten.

Es geht aber noch cooler: Demi and the fractured Dream hat nämlich einen verblüffend echt wirkenden N64-Karton verpasst bekommen. Das dürfte bei allen älteren Semestern, die solche Spiele früher selbst im Laden in den Händen hatten, extreme Nostalgie-Schübe auslösen. Keine schlechte Idee!

Hier könnt ihr euch die vier Bilder anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Control: Resonant wurde sogar direkt ein PlayStation 2 Gratest Hits-Cover gegönnt. Auch hier müssen wir sagen: Das Design sitzt und sieht perfekt aus. Diese Spielehüllen sind von den Originalen aus gefühlt grauer Vorzeit wirklich nicht zu unterscheiden.

Was steckt drin?

Das wissen wir leider nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass keine Spieledisks (und erst recht kein N64-Modul) in den Verpackungen zu finden waren. Realistisch erscheint eher, dass darin ein paar Pressematerialien und Info-Broschüren zu den Spielen verteilt worden sind.

Wie viele solcher Verpackungen erstellt worden sind und was mit ihnen passiert ist, bleibt leider ebenfalls unklar.

Aber wie cool sieht das bitte aus? Welche der vier Spiele-Hüllen ist für euch die schönste?