Summer Game Fest 2026 morgen: Start-Uhrzeit, bestätigte Spiele, Leaks und mehr im Live-Ticker

Hier findet ihr alle Enthüllungen vom SGF-Showcase.

Das Summer Game Fest 2026 steht vor der Tür und los geht's wie jedes Jahr natürlich mit dem großen Eröffnungs-Showcase. Bei der Geoff Keighley-Show können wir wieder allerhand Ankündigungen erwarten, die ihr in unserem Live-Ticker mitverfolgen könnt.

18:30 Uhr N'Abend, ihr Lieben! In etwas mehr als 24 Stunden findet der große SGF-Showcase statt. Wir begleiten die Show wie üblich hier live mit und informieren euch vorab über alle neuen Ankündigungen und Leaks. Apropos Leaks: Star Wars Zero Company ist zwar als Spiel für die Show bereits bestätigt, trotzdem wurde eine große Ankündigung schon per Leak vorweggenommen. Laut dem verlässlichen Insider billbil-kun (via Dealabs) kennen wir jetzt schon den Release, nämlich den 27. August. Der erste "Hype Trailer" zur Show gibt ebenfalls schon einmal einen kleinen Ausblick auf die Spiele, die uns erwarten werden: 0:37 Summer Game Fest 2026 bestätigt erste Spiele des Showcases im Trailer Autoplay

Summer Game Fest im Juni 2026 - Termin, Uhrzeit und Länge des Showcases

Termin: 05. Juni 2026

05. Juni 2026 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit

23 Uhr deutscher Zeit Länge des Events: rund 2 Stunden

rund 2 Stunden Wo kann ich das Event sehen? Auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal der Game Awards.

Diese Spiele erwarten uns beim SGF-Showcase

Auch dieses Jahr wird es ziemlich sicher wieder einige Überraschungen geben, einige der gezeigten Spiele wurden aber auch vorab bereits enthüllt. Bei diesen Spielen wissen wir sicher, dass sie beim SGF-Showcase zu sehen sein werden:

Blood Message: Das Action-Adventure wurde vor ziemlich genau einem Jahr enthüllt und könnte einen neuen Trailer und Release bekommen.

Das Action-Adventure wurde vor ziemlich genau einem Jahr enthüllt und könnte einen neuen Trailer und Release bekommen. Clutch : Der erste richtige Trailer zum kürzlich enthüllten Racer wird gezeigt.

: Der erste richtige Trailer zum kürzlich enthüllten Racer wird gezeigt. Fortnite: Der Gameplay-Trailer für Chapter 7 Season 3 wird gezeigt.

Der Gameplay-Trailer für Chapter 7 Season 3 wird gezeigt. Star Wars Zero Company zeigt sein erstes Gameplay.

Ein erster Teaser-Trailer zur Show deutet außerdem an, dass wir unter anderem auch The Blood of Dawnwalker, Stranger Than Heaven und Control: Resonant wieder zu sehen bekommen.

5:18 Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games

Darüber hinaus gibt es natürlich auch schon ein paar erste angebliche Leaks zur Show. So könnte laut Residence of Evil 2 das lange gemunkelte Resident Evil: Code Veronica-Remake bei der Show enthüllt werden, sicher scheint das aber nicht zu sein. Auch ein Auftritt des kommenden DLCs zu Resident Evil: Requiem wäre möglich.

Insider Nate the Hate hatte hierzu keine Informationen. Dafür hat er aber verraten, dass der dritte Teil des Final Fantasy 7 Remakes beim SGF-Showcase enthüllt werden soll.

Etwas vager ist es beim noch unangekündigten Super Yooka-Laylee Kart, das über die SteamDB-Seite geleakt ist. Zwar hat Entwickler Playtonic in den letzten Tagen immer mal wieder angeteast, dass uns bald etwas Neues erwartet und ein Reveal beim Summer Game Fest wirkt entsprechend naheliegend – das ist aber eine reine Vermutung. Das Spiel könnte auch bei einem anderen Showcase seinen Auftritt haben.

Auf was hofft ihr beim Summer Game Fest-Showcase?