Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Season 4: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit und Streamingdienst

Die vierte Staffel der beliebten Isekai-Serie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt steht an und wir verraten euch, wann und wo es immer die neuesten Episoden zu sehen gibt.

Myki Trieu
28.03.2026 | 10:00 Uhr

Rimuru und seine Freund*innen sind im April wieder am Start. (© Fuse Eight Bit) Rimuru und seine Freund*innen sind im April wieder am Start. (© Fuse / Eight Bit)

Die beliebte Isekai-Serie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt bekommt nach zwei Jahren endlich eine vierte Staffel – und diese startet bereits in der ersten April-Woche.

Damit ihr den Auftakt und die folgenden Episoden nicht verpasst, haben wir euch alle wichtigen Infos zu den Sendezeiten in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Release und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Staffel 4?

  • Release: 03. April 2026
  • Uhrzeit: voraussichtlich wieder gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutschen Synchro

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zur vierten Staffel anschauen:

Video starten 1:10 In der vierten Staffel von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt muss Rimuru seine Feinde genau im Auge behalten

Worum geht es in Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt?

Bei Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – kurz Tensura – geht es um den 37-jährigen Satoru Mikami, der nach einer Messerattacke stirbt und als Schleim in einer Fantasy-Welt wiedergeboren wird.

Durch unbewusste Wünsche in seinen letzten Momenten erhält er mächtige Fähigkeiten wie Resistenz gegen extreme Temperaturen und die besondere Fähigkeit “der Weise“, die ihm mit Rat und Tat als innere Stimme zur Seite steht. 

Als Schleim kann er zudem alles um sich herum absorbieren und so nicht nur immer stärker werden, sondern auch bestimmte Gegenstände produzieren oder verarbeiten.

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Schon zu Beginn der Geschichte freundet er sich mit dem mächtigen Drachen Veldora an, der scheinbar in einem Käfig aus starker Magie gefangen gehalten wird. Von ihm erhält Mikami auch seinen neuen Namen in der Welt: Rimuru Tempest. 

Rimuru verspricht Veldora dabei, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien und nimmt ihn kurzerhand in sich auf, um den Zauber zu analysieren und zukünftig brechen zu können.

Auf seiner Reise trifft Rimuru zahlreiche Monster, die ihm erst feindlich gesinnt sind, dann aber schnell zu seinen engsten Verbündeten werden. Mit ihnen baut er nach und nach eine eigene Nation der Monster auf – mit dem Ziel, ein friedliches Zusammenleben zwischen Monstern und Menschen zu schaffen.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die dritte Staffel von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt endet mit dem großen Gründungsfest von Tempest, das die Eröffnung der Stadt feiern und die Monster-Nation als friedlich präsentieren soll. 

Staffel 4 knüpft daran an und folgt Rimurus Suche nach den Drahtziehern hinter den Konflikten mit Hinata Sakaguchi sowie dem Angriff des Königreichs Falmouth auf Tempest. Zur gleichen Zeit verfolgt er weiter sein Ziel, dass die Monster-Nation als friedlich anerkannt wird und im Einklang mit den Menschen leben kann.

Wie gefällt euch bisher die Anime-Adaption von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und freut ihr euch auf die vierte Staffel?

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