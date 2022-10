Anno 1800 und Age of Empires: Endlich kommen die Stratgie-Hits auf Konsole

Bei keinem zweiten Genre schaut man als Konsolenspieler noch immer ab und an neidisch hinüber zur PC-Fraktion, die sich durch feinste Echtzeit-Strategie spielen darf. In dieser Woche gab es jedoch gleich drei ganz fantastische Meldungen für alle, die eine PS5 oder Xbox Series X/S ihr Eigen nennen. Denn sowohl von Anno 1800, als auch von Age of Empires 4 und der Definitive Edition von Age of Empires 2 wird es künftig Ports für Konsolen geben.

Anno 1800 bekommt Konsolen-Version

Bei dieser Meldung muss man schon doppelt hingucken, da Ubisoft die Anno-Reihe bislang mit ganz wenigen Ausnahmen für Nintendo DS und Wii rein für den PC veröffentlicht hat. Mit Anno 1800 soll die in Deutschland so beliebte Strategiereihe jedoch auch auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Wann Anno 1800 für Konsolen erscheint, steht derweil allerdings noch nicht fest. Bekannt ist, dass im November 2022 ein technischer Test startet, für den ihr euch aktuell registrieren könnt. Weitere Infos zum Port sollen dann Anfang 2023 folgen. Seid versichert, dass wir schon sehr gespannt sind, wie gelungen die Umsetzung fürs Pad wird.

Age of Empires 2 und 4 kommen auf die Xbox

Zwar hat uns Microsoft recht lange im Unklaren gelassen, jetzt steht aber fest, dass beide Age of Empires-Spiele mit angepasster Steuerung und Benutzeroberfläche für Xbox Series X/S erscheinen. PC-Crossplay wird ebenfalls unterstützt.

Der Release von Age of Empires 2 ist derweil schon fix. So erscheint der legendäre Strategie-Hit als Remaster am 31. Januar 2023 für Xbox. Die Definitive Edition beinhaltet dabei das komplette Paket an DLC-Inhalten.

Den Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Was den Release von Age of Empires 4 für Xbox Series X/S anbelangt, tappen wir hingegen noch ein wenig im Dunkeln. Bekannt ist nur, dass der neuste AoE-Ableger 2023 für Konsolen erscheinen soll. Allzu lange ist es also nicht mehr hin, bis auch Konsolenspieler*innen die mittelalterlichen Echtzeit-Schlachten erleben können.

Da es sich bei Age of Empires 2 und 4 um Exklusivspiele von Microsoft handelt, landen beide Titel zum Release im Xbox Game Pass.

Anno 1800 oder Age of Empires. Welche Strategiereihe ist euer Favorit?