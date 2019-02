Apex Legends - Fan schwingt als Spider-Man durchs Battle Royale

In Apex Legends könnt ihr aktuell mit acht unterschiedlichen Helden um den Battle Royale-Sieg kämpfen. Seid ihr allerdings ein geschickter Modder und habt rein zufällig eine Spider-Man-Netzkanone zu Hause rumliegen, könnt ihr das Roster auch ohne Update der Entwickler erweitern.

Das ist zumindest Reddit-Nutzer "ATwerkinYoshi" geglückt, der sich jetzt in der Rolle der freundlichen Spinne von nebenan durch Apex schwingt.

Als Spidey durchs Battle Royale

Um sich als Spider-Man durchs Spiel zu schwingen nutzt Yoshi die Greifhaken-Fähigkeit von Held Pathfinder und eine modifizierte Spielzeug-Netzkanone von Spider-Man. Das Ergebnis könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Zwar scheint die Netzkanone nicht der effektivste Weg zu sein, um den Greifhaken zu nutzen und auch die Kämpfe gestalten sich ein wenig schwierig, eine coole Idee ist die Erfindung von Yoshi allemal. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm mit ein wenig mehr Übung und einer besseren Waffe sogar der Sieg.

Wie ihr die Modifikation nachbauen könnt verrät Yoshi im Video leider nicht. Was er aber verrät, sind die zukünftigen Pläne des Bastlers. So will er die Netzkanone schon bald im PS4-Spiel Marvel's Spider-Man ausprobieren. Wer weiß, vielleicht wird Sony auf den cleveren Bastler aufmerksam und wir bekommen in naher Zukunft eine VR-Mod mit Netz-Controllern. Man darf ja wohl noch träumen!