Apex Legends Meta 2025: Die besten Legenden für euren Sieg!

Seit seinem Release vor 6 Jahren hat sich Apex Legends als einer der dynamischsten und spannendsten Battle-Royale-Shooter etabliert. Das Erfolgsrezept: Schnelles Gunplay, intuitiv-taktisches Teamwork und erstmals ein wirklich gut funktionierendes Helden-System.

Jede der sogenannten "Legenden" verfügt über einzigartige Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind sowohl gut ausbalanciert als auch im Team sinnvoll einsetzbar.

Egal, ob ihr aggressive Angreifer, defensive Taktiker oder nützliche Supporter bevorzugt: Apex Legends bietet für jeden Spielstil die passende Legende.

Nach jeder Season analysieren die Entwickler das Spiel und nehmen teils drastische Änderungen an den Legenden und ihren Fähigkeiten vor. In der sogenannten "Meta" können zuvor schwache Legenden plötzlich zum Nonplusultra aufsteigen. Gleichzeitig werden Charaktere, die in der letzten Saison noch führend waren, gehörig generft und verlieren dadurch an Attraktivität.

Das ist auch in der aktuellen Season 24, in der Apex Legends seinen 6. Geburtstag feiert, nicht anders. Wir haben uns die besten Legenden der aktuellen Meta angesehen und geben euch Tipps zu den 5 aktuell besten Charakteren im Spiel. Meistert sie und ihr werdet deutlich öfter den finalen Sieg einfahren!

Die folgenden 5 Legenden sind derzeit besonders dominant in der Meta und werden eigentlich in jeder Teamzusammenstellung gewählt. Es ist empfehlenswert, diese Legenden zumindest grundlegend zu beherrschen und sie zügig freizuspielen.

Wie bekommt man neue Legenden? Legenden, die nicht Teil der Start-Auswahl sind, müsst ihr erst freischalten. Dazu braucht ihr 12.000 Legend-Tokens. Davon gibt’s ab Stufe 4 mit jedem Level-Up 600 Stück. Alternativ könnt ihr aber auch eine neue Legende mit je 750 Apex-Coins, der Echtgeld-Währung des Spiels, freischalten.

Warum die Assault-Klasse derzeit dominiert

Bei der folgenden Auswahl fällt euch sicherlich auf, dass die Mitglieder der Assault-Klasse überproportional vertreten sind. Das liegt zum einen daran, dass die Legenden Ash und Ballistic beide stark gebufft wurden. Zum anderen wurde die Klasse an sich verbessert.

Die Assault-Rolle soll Helden darstellen, die stark offensiv agieren und die Speerspitze eines Angriffs bilden.

Dazu haben ALLE Helden dieser Klasse nun die folgenden Fähigkeiten:

Pro Munitionskiste bekommt ihr zusätzliche Geschosse in euren Vorrat. Assault-Legenden haben also grundsätzlich mehr Munition dabei als andere Helden.

Ihr könnt in roten Kisten ein geheimes Fach öffnen, das zusätzliche Waffen oder Upgrades enthält.

Als Assault-Legende könnt ihr weitere Granaten mitnehmen. Das ist ideal, um Gegner aus der Deckung zu treiben.

Wenn ihr eure Waffe wegsteckt und ihr noch Munition im Gepäck habt, wird die Waffe nach 2 Sekunden automatisch nachgeladen. Ihr habt mit etwas Timing also ab jetzt immer eine frische Waffe parat.

Wenn ihr einem Gegner den Schild wegschießt, bekommt ihr für 4 Sekunden einen Geschwindigkeitsschub und ladet schneller nach. Außerdem wird der betroffene Gegner markiert, sodass ihr ihn gezielt verfolgen könnt.

Assault-Legenden sind nun besonders gut für lange Gefechte gerüstet. Sie werden erst richtig stark, wenn sie aggressiv den Feind angehen und deren Linien durchbrechen. Daher sind auch gleich drei von den fünf aktuell stärksten Legenden im Spiel aus dieser Klasse.

Ash – Die ultimative Jägerin der Apex Games

Klasse: Assault

Stärken: Aggressive Verfolgung, schnelles Flankieren, Gegnerkontrolle

Wer ist Ash? Ash, mit vollem Namen Dr. Ashleigh Reid, war einst eine Wissenschaftlerin, bevor sie sich durch einen tödlichen Verrat in eine kybernetische Attentäterin verwandelte. Als gnadenlose Jägerin und Taktikerin ist sie darauf ausgelegt, fliehende Gegner zu eliminieren und schnelle Angriffe zu setzen.

Dazu kann sie seit Saison 24 auch noch aus dem Sprung heraus in der Luft weiter vorpreschen und so besonders unvorhergesehene Manöver ausführen.

Hier im Video lernt ihr sie besser kennen:

Passiv - Marked for Death: Ash kann Todesboxen auf der Karte sehen und diese sogar pingen. Ihr seht dann außerdem, wo sich gerade die Spieler aufhalten, die für diesen Kill verantwortlich waren. Nutzt diese Fähigkeit, um sichere Third-Party-Kills einzuleiten und geschwächte Gegner beim Plündern zu überraschen.

Taktisch - Arc Snare: Eine elektrische Falle, die sich an den ersten getroffenen Feind heftet. Sie hält ihn für kurze Zeit fest und fügt ihm leichten Schaden zu. Nutzt das, um fliehende Gegner zu stoppen oder in offenen Bereichen festzusetzen.

Ultimativ - Phase Breach: Öffnet ein Einweg-Portal, durch das ihr und andere Spieler (auch Gegner) über eine mittlere Distanz teleportiert werdet. Nutzt dies für aggressive Flankenangriffe oder um euch aus brenzligen Situationen zu retten.

So spielt ihr Ash optimal:

Aggressiver Spielstil: Ash ist perfekt für Spieler, die schnell und gezielt angreifen sowie Gegner jagen wollen. Nutzt ihre Fähigkeiten, um Feinde zu isolieren und festzuhalten.

Ash ist perfekt für Spieler, die wollen. Nutzt ihre Fähigkeiten, um Feinde zu isolieren und festzuhalten. Rudeltaktik: Durch ihre passive Fähigkeit kann sie immens wertvolle Infos über die Position der Gegner liefern.

Durch ihre passive Fähigkeit kann sie immens wertvolle Hit & Run: Ashs Ultimate ist nicht nur offensiv nützlich. Nutzt sie, um schnell zu verduften, wenn es brenzlig wird.

Ash eignet sich also ideal für Spieler, die Geschwindigkeit, Mobilität, Taktik und gezielte Vorstöße bevorzugen.

Mad Maggie – Die Chaoskönigin mit Wumms

Klasse: Assault

Stärken: Aggressiver Angriff, Gegner unter Druck setzen, Durchbrechen von Deckung

Wer ist Mad Maggie? Die chaotische Anarcho-Kriegsherrin ist bekannt für ihre rücksichtslosen und brutalen Angriffe. Sie liebt es, Gegner aus der Deckung zu treiben und hart zuzuschlagen. Auf kurze Distanz richtet sie massiven Schaden an.

Mit ihren Fähigkeiten verwehrt sie ihren Feinden schützende Deckung und zwingt sie dazu, sich ständig zu bewegen. Damit dominiert sie das Schlachtfeld und kann gleichzeitig ihre eigenen Fähigkeiten im Nahkampf voll ausspielen.

Dieses Video stellt Maggie vor:

Passiv – Warlord’s Ire: Maggie bewegt sich schneller, wenn sie eine Schrotflinte benutzt. Getroffene Feinde werden obendrein für kurze Zeit markiert, sodass sie und ihr Team deren Position sehen. So können sie euch nur schwer entkommen.

Taktisch – Riot Drill: Eure Feinde verschanzen sich in Deckung? Kein Problem! Mit diesem explosiven Bohrer verursacht ihr heftigen Schaden hinter jedem Hindernis und versaut so jedem Camper den Tag. Das funktioniert auch bei Barrieren, die Helden wie Newcastle, Gibraltar oder Rampart errichten.

Ultimativ – Wrecking Ball: Maggie wirft einen dicken, rollenden “Sprengball”, der Gegner wegstößt und bei der Detonation Schaden verursacht. Noch cooler: Er hinterlässt Boost-Pads, die alle Spieler schneller machen. Nutzt den Ball, um schnell vorzustürmen, Gegnergruppen zu zerstreuen und so ihre Formation aufzubrechen.

So spielt ihr Mad Maggie optimal:

Aggressive Nahkämpfe: Maggie ist darauf ausgelegt, Gegner aus der Deckung und in direkte (Nah)Kämpfe zu zwingen, die sie erwartungsgemäß dominiert.

Maggie ist darauf ausgelegt, und in direkte (Nah)Kämpfe zu zwingen, die sie erwartungsgemäß dominiert. Schrotflinte ausnutzen: Ihre passive Fähigkeit fördert einen schnellen, direkten Spielstil mit Shotguns. Konzentriert euch also auf wilde Gefechte auf kurze Distanz.

Ihre passive Fähigkeit fördert einen mit Shotguns. Konzentriert euch also auf wilde Gefechte auf kurze Distanz. Deckung verweigern: Setzt ihre taktische Fähigkeit klug ein, um eure Gegner ins Freie zu treiben und über den Haufen zu schießen.

Wenn ihr gern kompromisslos offensiv spielt und Camper in Deckung hasst, dann ist Mad Maggie perfekt für euch. Solltet ihr gerne Shotguns verwenden, wird sie sogar noch effektiver!

Ballistic – Der raffinierte Revolverheld

Klasse: Assault

Stärken: Extra Waffe, schnellerer Waffenwechsel, gezielte Feuerkraft

Wer ist Ballistic? August Brinkman, alias Ballistic, ist ein ehemaliger Elitesöldner mit einer Vorliebe für Luxus und einer finsteren Vergangenheit. Nach langer Abwesenheit kehrte er in die Apex Games zurück.

Er glänzt als vielseitiger Waffenexperte, der nicht nur eine zusätzliche Waffe mit sich führt, sondern sein Team mit einem Boost ordentlich verbessert.

Passiv – Sling: Ballistic kann eine dritte Waffe mitführen. Verstaut idealerweise eine mächtige Waffe wie ein LMG oder ein Scharfschützengewehr für besondere Kampfsituationen.

Taktisch – Whistler: Ballistic feuert eine Mikro-Rakete ab. Trifft sie, überhitzt die Waffe des Feindes. Bei Dauerfeuer verursacht sie Schaden beim Gegner und seine Waffe blockiert kurz. Gerade Gegner mit schnell feuernden SMGs und LMGs hassen diesen Trick!

Ultimativ – Tempest: Aktiviert einen starken Buff, der euch und euren Teamkameraden in der Nähe folgende Vorteile bringt:

Unbegrenzte Munition während der Dauer

während der Dauer Schnelleres Nachladen und einen zügigeren Waffenwechsel

Die Waffe im Sling-Slot wird automatisch gezogen und mit Gold-Aufsätzen verbessert

So spielt ihr Ballistic optimal:

Flexibler Kämpfer: Durch die zusätzliche Waffe im Sling-Slot seid ihr theoretisch für jede Situation gerüstet.

Durch die seid ihr theoretisch für jede Situation gerüstet. Gegner unter Druck setzen: Whistler ist ideal dazu, um Feinden ihre Lieblingswaffe zu versauen und sie zum Waffenwechsel zu zwingen.

ist ideal dazu, um Feinden ihre Lieblingswaffe zu versauen und sie zum Waffenwechsel zu zwingen. Ult für den perfekten Moment aufsparen: Tempest ist perfekt, wenn ein großer Push bevorsteht.

Ihr wollt so viele Waffen wie möglich und euren Feinden den Spielstil ruinieren? Dann holt euch Ballistic und übernehmt die Kontrolle über das Schlachtfeld.

Newcastle – Der unerschütterliche Beschützer

Klasse: Support

Stärken: Verteidigung, Team-Rettung, mobile Deckung

Wer ist Newcastle? Lamont Craig, besser bekannt als Newcastle, ist ein ehemaliger Soldat und treusorgender Familienvater. Er schloss sich den Apex Games an, um seine Heimat zu beschützen.

Als wandelnde Festung schützt er seine Teamkameraden mit starken Barrieren.

Hier gibt’s ein Video zu ihm:

Passiv – Retrieve the Wounded: Newcastle kann gefallene Teamkameraden mit seinem eigenen Schutzschild schützen und mitziehen, wenn er sie wiederbelebt.

Taktisch – Mobile Shield: Er setzt eine mobile Barriere ein, die Feinde blockiert und Teamkameraden schützt. Die Barriere ist beweglich und kann so taktisch neu positioniert werden. So habt ihr quasi immer Deckung parat, selbst im freien Feld.

Ultimativ – Castle Wall: Newcastle springt sofort zu einem Verbündeten oder einer ausgewählten Position. Dort erscheint dann ein Schutzschild, das Angreifer verlangsamt und ihnen Schaden zufügt.

So spielt ihr Newcastle optimal:

Perfekter Teamplayer: Newcastle glänzt als Frontverteidiger , der sein Team schützt und ihnen Deckung schenkt.

Newcastle glänzt als , der sein Team schützt und ihnen Deckung schenkt. Smarte Positionierung: Mit Castle Wall könnt ihr schnell strategisch wertvolle Punkte erreichen und diese sichern.

Mit Castle Wall könnt ihr schnell strategisch wertvolle Punkte erreichen und diese sichern. Flexible Deckung: Mit dem mobilen Schild könnt ihr Teamkameraden Deckung bieten, selbst wenn ihr mitten in der Pampa steht und von allen Seiten beschossen werdet.

Newcastle eignet sich hervorragend für Spieler, die Wert auf defensive Kontrolle des Schlachtfelds, taktisches Gameplay und intensives Teamwork legen.

Lifeline – Die ultimative Kampf-Sanitäterin

Klasse: Support

Stärken: Schnelle Heilung, Ausrüstung, Team-Rettung

Wer ist Lifeline? Ajay Che, besser bekannt als Lifeline, ist eine wertvolle Heilerin. Als Tochter reicher Waffenhändler kehrte sie ihrer Familie den Rücken, um mit der Frontier Corps Leben zu retten.

Passiv – Combat Revive: Lifelines D.O.C.-Drohne kann Teamkameraden automatisch wiederbeleben, während sie sich dabei frei bewegen kann. So könnt ihr weiterkämpfen und gleichzeitig eure Freunde ruckzuck zurückholen.

Taktisch – D.O.C. Heal Drone: Die Sanitäts-Drohne heilt nach Aktivierung automatisch alle Teamkameraden im Umkreis. Verschanzt euch in Deckung und seid schnell wieder voll einsatzbereit.

Ultimativ – Care Package: Lifeline ruft ein Versorgungspaket mit hochwertiger Ausrüstung zu eurer Position.

So spielt ihr Lifeline optimal:

Schnelle Erste Hilfe: Da Lifeline Wiederbelebungen an die Drohne delegiert , bleibt sie mobil und kann weiterkämpfen.

Da Lifeline , bleibt sie mobil und kann weiterkämpfen. Heilen für lau: Dank der Heildrohne könnt ihr euch Heilpakete größtenteils sparen und andere Ausrüstung bevorzugen.

Dank der Heildrohne könnt ihr euch Heilpakete größtenteils sparen und andere Ausrüstung bevorzugen. Taktische Versorgung: Nutzt Care Packages, um euch und dem Team früh bessere Ausrüstung zu sichern.

Zwar sind alle Legenden im Spiel auf Teamarbeit ausgelegt, doch bei Lifeline ist effektives Teamplay unverzichtbar. Spielt sie und ihr seid definitiv unter den beliebtesten Spielern im Squad!

Tipps & Tricks für den perfekten Einstieg in Apex Legends

Apex Legends bietet einige einzigartige Features und Besonderheiten, die auf den ersten Blick überwältigend wirken können. Mit unseren kurzen Einsteiger-Tipps seid ihr aber garantiert auf dem besten Weg, selbst eine Legende zu werden.

Niemals stillstehen: Wenn die Kugeln fliegen, solltet ihr euch ebenfalls bewegen. Denn die recht limitierte Munition in den Magazinen verzeiht nicht viele Fehlschüsse und Kugeln, die euch nicht treffen, richten auch keinen Schaden an. Setzt Strafing, Rutschen und Sprünge effektiv ein und meistert das Schießen und Treffen aus der Bewegung heraus.

Wenn die Kugeln fliegen, solltet ihr euch ebenfalls bewegen. Denn die recht limitierte Munition in den Magazinen verzeiht nicht viele Fehlschüsse und Kugeln, die euch nicht treffen, richten auch keinen Schaden an. Setzt Strafing, Rutschen und Sprünge effektiv ein und meistert das Schießen und Treffen aus der Bewegung heraus. Guter Rutsch: Sprintet und haltet dann die Ducken-Taste gedrückt, um flott über den Boden zu gleiten. Diese Technik macht euch mobil und schwer zu treffen.

Sprintet und haltet dann gedrückt, um flott über den Boden zu gleiten. Diese Technik macht euch mobil und schwer zu treffen. Alles ausprobieren: In einem Battle Royale ist es ungewiss, was als Nächstes kommt. Testet also erstmal in Ruhe alle Waffen auf dem Schießstand und gewöhnt euch gleich eine Auswahl an Favoriten an, um für jede Situation gewappnet zu sein.

In einem Battle Royale ist es ungewiss, was als Nächstes kommt. Testet also erstmal in Ruhe alle Waffen auf dem Schießstand und gewöhnt euch gleich eine Auswahl an Favoriten an, um für jede Situation gewappnet zu sein. Kenne deine Munition: Merkt euch früh, welche Waffen welche Art von Munition brauchen und plant entsprechend euer Loadout. Vergeudet keinen Platz im Rucksack mit nutzloser Ammo.

Merkt euch früh, welche Waffen welche Art von Munition brauchen und plant entsprechend euer Loadout. Vergeudet keinen Platz im Rucksack mit nutzloser Ammo. I’ve got the High Ground: Schon Obi-Wan wusste, dass ein Höhenvorteil entscheidend ist. Nutzt erhöhte Positionen, um auf den oft weitläufigen Maps Gegner frühzeitig zu erkennen und auszuschalten.

Schon Obi-Wan wusste, dass ein Höhenvorteil entscheidend ist. Nutzt erhöhte Positionen, um auf den oft weitläufigen Maps Gegner frühzeitig zu erkennen und auszuschalten. Kommuniziert miteinander: Nutzt das Ping-System , wenn ihr kein Mikrofon habt (oder einfach ungern mit Randoms im Internet sprecht). Markiert so wortlos Feinde, Beute oder die Marschrichtung.

Nutzt das , wenn ihr kein Mikrofon habt (oder einfach ungern mit Randoms im Internet sprecht). Markiert so wortlos Feinde, Beute oder die Marschrichtung. Nur ein Schwein spielt allein: Bleibt bei eurem Team! Einzelgänger sterben schnell und haben vor allem nichts von den oft auf Teamwork ausgelegten Fähigkeiten der Legenden.

Mit diesen Tipps & Tricks und den von uns empfohlenen Legenden seid ihr optimal auf euren Einstieg in Apex Legends vorbereitet! Holt euch das wahrscheinlich beste Battle Royale Game 2025 kostenlos auf der Plattform eurer Wahl und werdet zur Legende!