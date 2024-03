Weltmeister mitten im Live-Turnier gehackt: Beliebtes Multiplayer-Spiel wurde offenbar geknackt und ihr solltet aktuell lieber die Finger davon lassen

Apex Legends und insbesondere der Weltmeister von 2022 wurden vor laufender Kamera zum Ziel eines Hackers. (Bildquelle: Genburten / Twitch)

So etwas gab es noch nie: Während eines bedeutenden Turniers – der nordamerikanischen Qualifikation für das Finale der Apex Legends Global Series – kam es zu einem Cheat-Vorfall, der ungeahnte Ausmaße angenommen hat.

Die beiden Profi-Spieler Noyan 'DZ_Genburten' Ozkose (Ex-Weltmeister von 2022) und Phillip 'TSM ImperialHal' Dosen (amtierender Weltmeister) wurden während des Online-Turniers Ziel eines Hackers.

Sie wurden in zwei aufeinanderfolgenden Matches urplötzlich mit einem Wallhack und einem Aimbot ausgestattet, weshalb sie aus Schutz vor einer Disqualifikation sofort die jeweilige Partie verließen und das Turnier daraufhin abgebrochen wurde.

Hier seht ihr einen der Momente aus dem Stream von Genburten:

Im Chat erschien zudem der Text:

„Apex hacking global series by Destroyer2009 & R4ndom.“

Der Nickname 'Destroyer2009' geistert schon seit Monaten durch die Apex-Community. Immer wieder wurden Online-Partien von Streamer*innen von der Person gekapert, um sie mit völlig übertrieben starken Hacks zu nerven.

Easy Anti-Cheat oder Source Engine – Wer ist Schuld?

Dass die beiden Profis über eine Online-Verbindung Ziel des Hacks wurden, rückt Apex Legends als Multiplayer-Spiel in ein ganz schlechtes Licht. Auf den PCs der beiden Spieler*innen wurde quasi fremder Code aus der Ferne ausgeführt.

Nun besteht natürlich die Sorge, dass der Hack auch für andere Zwecke verwendet werden kann – zum Beispiel, um Zahlungs- oder Account-Daten abzuschöpfen.

In welchem Umfang der Hack aber aktuell eingesetzt werden kann, ist noch nicht bekannt. Ebenso wie die genauen Umstände, die dazu führten.

Genburten konnte quasi alle Positionen seiner Kombatanten einsehen, genau wie deren HP-Anzeige. (Bildquelle: Genburten / Twitch)

Zuerst rückte die Anti-Cheat-Software in den Fokus: Easy Anti-Cheat ist häufig Ziel von Kritik und wurde daher als erstes im Zusammenhang mit der Remote Code Execution (RCE)-Attacke verdächtigt.

Easy Anti-Cheat stritt kurz darauf jedoch eine entsprechende Sicherheitslücke auf X (ehemals: Twitter) ab:

Und auch Epic Games als Mutterkonzern verneint einen Zusammenhang mit Easy Anti-Cheat:

Stattdessen könnte aber auch ein Fehler in Valves Source-Engine, auf der Apex Legends basiert, die Ursache sein.

Wie der auf Anti-Cheat-Software spezialisierte X-Kanal Anti-Cheat Police Department twitterte, gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Schwachstellen in der Source-Engine und sie könnten jetzt ein unrühmliches Comeback feiern:

Alle Hinweise führen also von Easy Anti-Cheat – das von mehreren hundert Spielen genutzt wird – weg, weshalb ihr wohl nicht betroffen seid, wenn ihr Fortnite, Dead by Daylight und Co. in eurer Freizeit zockt.

So solltet ihr jetzt handeln, wenn ihr Apex Legends spielt

Momentan ist es ratsam, einen großen Bogen um Apex Legends zu machen, um zu verhindern, dass aus der Ferne irgendwelche Schadprogramme auf euren Rechnern ausgeführt werden können oder ihr unter falschen Cheat-Verdacht geratet.

Dass eure Passwörter oder Online-Konten bereits ins Visier geraten sind, ist zwar höchst unwahrscheinlich, wir raten aber dennoch dazu, dass ihr eure EA-, Sony-, Microsoft- und Nintendo-Passwörter zu sicheren Kombinationen abändert und gegebenenfalls eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichtet.

Einfach, um auch der sicheren Seite zu sein.

Wie sicher bestimmte Passwörter sind, erfahrt ihr bei GameStar-Tech:

Allerdings ist derzeit nicht gesichert, ob der Hack überhaupt im Umlauf ist oder es sich um einen Stunt handelt, der auf dringend benötigte Anti-Cheat-Verbesserungen hinweisen soll. Fans äußern schon seit längerer Zeit ihren Unmut über mangelhafte Schummelbarrieren.

Hoher Druck auf Entwickler Respawn

Kritische Sicherheitslücken können große Auswirkungen auf ein Online-Spiel haben und den Entwickler hinter dem Spiel in die Bredouille bringen.

Zur Erinnerung: Als die Dark Souls-Reihe von einer RCE-Lücke betroffen war, wurden die Online-Server über Monate hinweg abgeschaltet. Im Falle eines GTA Online-Hacks sind einige Spielstände verloren gegangen, dabei handelte es sich aber wohl um eine partiell erfolgreiche Attacke.

Bei Apex Legends könnte es sich ebenfalls um eine teilweise Sicherheitslücke handeln, die lediglich Zugriff auf das Spiel erlaubt, und wir hoffen, dass es auch so bleibt und die Schwachstelle schnell gefixt werden kann.

Lasst aber, bis die Lage von offizieller Seite geklärt ist, lieber erstmal die Finger von Apex Legends, denn der Hack könnte auch veröffentlicht werden und somit rasant Verbreitung finden.

Zockt ihr noch Apex Legends? Wart ihr schon einmal Teil eines ähnlichen Hacks?