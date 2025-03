Apex Legends Jubiläums-Stream: Spielt mit uns, gewinnt exklusive Goodies & erfahrt alles zum nächsten großen Update!

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends feiert sein 6. Jubiläum. Wir sind live dabei und veranstalten zum Start von Split 2 in Season 24 einen exklusiven Livestream auf dem GameStar-Twitch-Kanal.

Darin plaudern wir nicht nur über die neuesten Änderungen im Spiel, sondern liefern uns auch spannende Matches mit unseren Gästen und unserer Community!

Livestream mit Gästen und der Community - Wann und wo?

Unser Moderator Felix Rick führt euch gemeinsam mit Co-Host und Apex-Experten Aron Brockmann durch den Abend.

Datum & Uhrzeit: 27. März 2025 um 19:00 Uhr

Ort: Live auf dem GameStar-Channel auf Twitch

Wer sind die Gäste? Mit dabei sind die Apex-Experten Berbatow, Meloonie und Dhalucard. Ihr könnt live mitfiebern, Fragen stellen und euch von den Profis Tipps für die aktuelle Meta holen!

Doch es geht nicht nur ums Zuschauen: Es gibt während des Streams einen speziellen Token, mit dem ihr in eine exklusive Lobby mit uns und den Gästen kommt. Dort könnt ihr dann selbst mitspielen und euch mit unseren Gästen messen!

Aber auch außerhalb des Spiels gibt’s was zu gewinnen! Wir verlosen unter allen Zuschauern die "Happy Apexversary" LootBag mit limitierten T-Shirt, Lanyard, A2-Poster und zur Krönung die Apex-LootBag aus organischer Bio-Baumwolle für stylische IRL-Loot Runs.

Die LootBag gibt es exklusiv für die deutschsprachige Community nur bei ausgewählten Gewinnspielen, wie eben bei uns! Seid also am 27. März dabei und holt euch euer Shirt!

Das erwartet euch mit Split 2 Season 24 in Apex Legends

Ein Thema unseres Streams ist das große Mid-Season-Update aus Split 2 von Season 24. Das geht bereits am 25. März online und bringt die folgenden Änderungen.

Die Skirmisher-Klasse wird endlich stärker!

Die Skirmisher-Klasse fasst Helden zusammen, die Gegner flankieren und mit überraschenden Manövern austricksen.

Die Legende Alter profitiert gleich doppelt von den Updates!

Legenden dieser Klasse, wie Pathfinder, Alter, Horizon und Valkyrie, hatten zuletzt mit einer etwas schwächeren Position in der Meta zu kämpfen.

Entwickler Respawn bringt daher jetzt wichtige Anpassungen, um ihnen mehr taktische Vorteile zu verschaffen. Alle Legenden der Skirmisher-Klasse haben nun die folgenden beiden Perks zusätzlich:

Trailblazer: Ein Geschwindigkeitsschub, wenn ihr zu einem verbündeten Skirmisher sprintet

Ein Geschwindigkeitsschub, wenn ihr zu einem verbündeten Skirmisher sprintet Charged Knock: Wenn ihr einen Gegner umlegt, bekommt ihr eine weitere taktische Fertigkeitsaufladung (ausgenommen Octane) sowie 50 Lebenspunkte

Diese beiden neuen Perks ermöglichen ein sehr viel schnelleres Spiel, was ideal zu dieser Klasse passt und allen Skirmishern zugutekommt. Doch es gibt noch mehr!

Alter bekommt Buffs und wird zu einer echten Bedrohung

Die mysteriöse Dimensionsreisende Alter wurde nach ihrer Einführung oft als zu schwach empfunden. Mit den neuesten Buffs aus Season 24 wird sie nun deutlich gefährlicher:

Taktik-Fähigkeit – Void Passage: Endlich könnt ihr die Signatur-Fähigkeit von Alter zweimal einsetzen. Außerdem durchdringt es nun tiefere Hindernisse und ist schneller wieder einsatzbereit. Ihr könnt Alter jetzt also endlich so spielen, wie sie sich in ihrem Trailer präsentiert.

Endlich könnt ihr die Signatur-Fähigkeit von Alter zweimal einsetzen. Außerdem durchdringt es nun tiefere Hindernisse und ist schneller wieder einsatzbereit. Ihr könnt Alter jetzt also endlich so spielen, wie sie sich in ihrem Trailer präsentiert. Ultimate - Void Nexus: Das Portal ist jetzt wiederverwertbar, hat eine individuelle Abklingzeit von 30 Sekunden und kann dazu noch ausgeknockte Spieler transportieren.

Hier seht ihr das Video, das jetzt viel mehr der Realität im Spiel entspricht:

All diese Änderungen machen Alter erneut zu einer interessanten Wahl für aggressive Teams, die schnell an jedem Ort auftauchen und Chaos verursachen wollen.

Buffs & Nerfs für Waffen: Meta-Shift in Split 2

Auch das Waffen-Balancing wurde überarbeitet, um einige der dominanten Waffen auszugleichen und schwächere Alternativen zu stärken.

Die kommenden Anpassungen sind unter anderem erhöhte Lasereffektivität, erhöhte Magazingrößen für die meisten SMGs und Buffs für das Nemesis Burst AR, den 30-30 Repeater und das G7 Scout.

Ranked Reset: Frischer Start für kompetitive Spieler

Mit Split 2 beginnt ein neuer Ranked-Reset, wodurch sich alle Spieler einige Ränge nach unten verschieben. Anstatt komplett neu zu beginnen, kommt ihr nun lediglich in die niedrigste Division eures letzten Split-Rank-Tiers.

Dies belohnt ambitionierte Spieler, die sich in der Rangliste schnell nach oben kämpfen wollen und verhindert obendrein Smurfing.

Split 2 von Season 24 bringt einige spannende Änderungen, die nicht nur die Skirmisher-Klasse stärken, sondern auch die Waffen-Meta und das Ranked-Erlebnis optimieren.

Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut euch doch am 27.3. unseren Stream an und ladet euch kostenlos Apex Legends herunter, um schon mal mit den neuen Updates zu üben! Wir sehen uns in der Arena!