Apex Legends - Erste neue Waffe ab heute im Spiel, so sieht sie aus

Der neue Battle Royale-Shooter Apex Legends ist Free2Play und wird über die kommenden Wochen und Monate stetig mit neuen Inhalten erweitert. Schon vor der ersten Season, die im März einen neuen Helden einführen soll, liefert Respawn Entertainment ein wenig nach.

Im Laufe des Tages wird eine neue Waffe ihren Weg in das Spiel finden. Auf Twitter haben die Entwickler einige kurze Szenen veröffentlicht, die den kurzfristigen Release anteasert.

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWn