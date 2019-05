Für Apex Legends-Spieler ist die zweite Season bereits am Horizont sichtbar. In dieser wird sich vor allem der Battle Pass ändern, der von den Fans in Season 1 weniger gut aufgenommen wurde. Außerdem kündigt EA ein zeitlich limitiertes Event für nächste Woche an (via Electronic Arts).

Apex Season 2 Battle Pass verändert sich

Die Entwickler haben sich die Kritik am ersten Battle Pass zu Herzen genommen und die Inhalte, die ihr für aufsteigende Level bekommt, ein wenig angepasst. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass ihr nun mehr legendäre Items bekommt. Außerdem dauert es nicht mehr so lange, bis ihr Stufe 100 erreicht.

Battle Pass Season 2 von Apex Legends:

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen

Die Zeit bis Battle Pass Lvl. 100 ist spürbar kürzer

3 zusätzliche legendäre Skins

3 komplett neue Inhaltskategorien, anstelle von Badges & Stat-Trackern

Genug Crafting-Material um ein legendäres Item zu bauen

Legendäre Belohnung gibt es nun alle 25 Level, inklusive nach dem Kauf des Battle Passes. Das heißt ihr bekommt auf den Stufen 1, 25, 50, 75 und 100 je einen legendäre Skin. Dazu kommt noch der, den ihr euch mithilfe der Crafting-Materialien bauen könnt.

Weitere Infos bei der EA Play/E3. Mehr Details zur zweiten Season und dem Battle Pass erfahren wir im Rahmen der EA Play am 8. Juni. Dann wird womöglich auch enthüllt, wie der kommende Charakter aussieht.

Wann startet Season 2? Noch hat die kommende Season keinen genauen Termin, allerdings soll es im Juni losgehen. Lange dauert es also nicht mehr.

Neues Event: The Legendary Hunt

Ungeduldige Naturen kommen trotzdem schon bald auf ihre Kosten, denn EA hat zusätzlich ein zeitlich limitiertes Event für Apex Legends angekündigt. Dieses trägt den Titel "The Legendary Hunt" und startet schon am nächsten Dienstag.

Apex Legends Event: The Legendary Hunt

Start: 4. Juni (Dienstag)

4. Juni (Dienstag) Dauer: 2 Wochen

2 Wochen Elite-Queue: Schafft ihr es in die Top 5, kommt ihr in eine spezielle Queue mit ausschließlich weiteren Top 5-Spielern. Schafft ihr es nicht noch einmal unter die besten fünf, fliegt ihr wieder raus.

Schafft ihr es in die Top 5, kommt ihr in eine spezielle Queue mit ausschließlich weiteren Top 5-Spielern. Schafft ihr es nicht noch einmal unter die besten fünf, fliegt ihr wieder raus. Belohnungen: Ihr bekommt neue Skins für zeitlich-limitierte Aufgaben

Ihr bekommt neue Skins für zeitlich-limitierte Aufgaben Doppel-XP-Wochenende: vom 7. Juni bis 10 Juni gibt es doppelte Erfahrungspunkte für Spieler- und Battle Pass-Level.

vom 7. Juni bis 10 Juni gibt es doppelte Erfahrungspunkte für Spieler- und Battle Pass-Level. Extra-Stufen: Schafft ihr es unter die Top 5, gibt es ein ganzes Battle Pass-Level als Belohnung (nur einmal pro Tag)

Schafft ihr es unter die Top 5, gibt es ein ganzes Battle Pass-Level als Belohnung (nur einmal pro Tag) Neue legendäre Skins: Alle drei bis vier Tage gibt es neue, legendäre Skins im Shop

Alle drei bis vier Tage gibt es neue, legendäre Skins im Shop Mehr mit Battle Pass: Wenn ihr den Season 1 BP besitzt, gibt es einen Waffenskin und einen Wraith-Skin ab Stufe 15.

Somit müsst ihr gar nicht mehr bis zur zweiten Season warten, bis es in der Königsschlucht etwas abwechslungsreicher wird.