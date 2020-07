Was steckt hinter der App LootBoy aus den PS Plus Rewards?

Lootboxen haben keinen guten Ruf. Trotzdem feiert ein Potsdamer Startup LootBoy GmbH mit der App LootBoy große Erfolge. Aber was macht die App so anders, dass sie sogar im Juli-Angebot der PS Plus Rewards mit dabei ist? Und was bringen diese Boni? (via GamesWirtschaft)

PS Plus Reward mit LootBoy-Boni

Sony bietet allen PS Plus-Abonnenten neben Gratis-Spielen auch monatliche PS Plus Rewards an. Zu diesen zeitlich begrenzten Marken-Angeboten gehört im Juli 2020 auch ein Bonus-Paket für die App LootBoy. Registrierte Nutzer*innen erhalten für die App einige Boni:

5.000 LootCoins

33 Diamanten

eine PC-Vollversion

Diese können über die PS Plus Rewards-Seite von PlayStation eingelöst werden. Im Rahmen des 10-jährigen PS Plus-Jubiläums hat Sony übrigens noch mehr Geschenke für euch parat.

Was ist LootBoy?

Bei LootBoy handelt es sich um eine kostenlose App für iOS und Android, die von André Kuschel und seinem Team betrieben wird. Darin können Nutzer*innen sogenannte LootPacks öffnen, um Codes für virtuelle Güter, Online-Rabatte und mehr zu erhalten. Diese können in verschiedenen Spielen (z.B. Dota 2) eingelöst werden, oder bieten Inhalte für Xbox Live. Auch Netflix und Online-Shops wie Zalando sind mit dabei. Es ist sogar möglich Codes für Vollpreisspiele zu ziehen.

LootBoy soll expandieren: Bisher läuft die App mit über einer Million Nutzer*innen und guten Bewertungen ziemlich erfolgreich. Aktuell stammen zwar noch zwei Drittel der Registrierten aus Deutschland, das Team will LootBoy aber international erfolgreich machen.

Wie funktioniert LootBoy?

In LootBoy "reißen" Nutzer*innen LootPacks auf, um Codes für Rabatte, Ingame-Items und anderen Content zu erhalten. Die Codes werden im "Inventar" verstaut und können dort jederzeit aufgerufen und eingelöst werden. Nieten gibt es dabei keine. Jedes LootPack enthält nur einlösbare Codes.

Wie erhalte ich LootPacks? Es gibt LootPacks, die gegen Diamanten und LootCoins eingetauscht werden können. Diese App-Währungen lassen sich zum Beispiel durch tägliche Logins, das Anschauen von Werbespots und Recyclen nicht benötigter Karten verdient. Oder aber man erhält durch die genannten PS Plus Rewards neue Diamanten und LootCoins.

Es gibt aber auch zeitlich begrenzte LootPacks, die für 0,99 € käuflich erworben werden können. Diese sind gezielt für ein Spiel oder einen Dienst ausgelegt. Wer beispielsweise nur nach Inhalten für Valorant sucht, kann sich hier sicher sein, dass alle Codes darin auch nur für das Spiel geeignet sind.

