PS Plus Rewards im Juli 2020: Staubt jetzt 5 neue Belohungen ab

Im Juli können sich PlayStation Plus-Abonnenten nicht nur die üblichen Gratis-Spiele laden, sondern bekommen ebenfalls neue, zeitlich begrenzte PS Plus-Rewards spendiert. Die Liste der neuen Belohnungen steht jetzt fest.

PlayStation Plus Rewards im Juli 2020:

Loot Boy-App - 5000 Loot Coins, 33 Diamanten und ein Vollversion-Game

Knorr- 30% Rabatt auf bestimmte Knorr-Produkte auf amazon.de

Axe - 30% Rabatt aufs Limited Edition Geschenkset und weitere Axe-Artikel auf amazon.de

mymuesli - Gratis-Müsli-Mix im Wert vom 10 Euro

Medion - 15% Rabatt auf Produkte unter 100 Euro

Wo kann ich die Rewards einlösen? Auf der offiziellen PlayStation Website.

Achtung, aufs Kleingedruckte achten: Lest euch bei den Angeboten stets genau die mit einem Sternchen* gekennzeichneten Bedingungen durch. Beim Medion-Rabatt sind beispielsweise reduzierte Artikel ausgeschlossen, zudem dürfen nur Neukunden den Gutschein einlösen, der durch die PS Plus Rewards zur Verfügung gestellt wird.

Was sind PS Plus Rewards & warum gibt es sie?

PS Plus Rewards sind eine Reihe zeitlich begrenzter Boni und Angebote zu bestimmten Marken, mit denen Sony kooperiert.

Die Rewards können nur PS Plus-Mitglieder wahrnehmen. Seid ihr kein Abonnent, dann fassen wir hier für euch alle Preise & Vorteile von PS Plus zusammen.

Die Belohnungen sollen das Playstation Plus-Abonnement attraktiver machen. Gleichzeitig sollen sie den Wegfall der PS3- und Vita-Spiele aus dem monatlichen Gratis-Lineup sowie die leicht angehobenen Preise seit August 2019 kompensieren.

Allerdings war in der Vergangenheit nicht jeder Spieler glücklich mit den Angeboten, insbesondere weil die meisten nur wenig mit Gaming zu tun haben - so auch die aktuellen Rewards des Monats Juli 2020. In einem separaten Artikel gehen wir genauer auf die größten Kritikpunkte rund um den Serivce ein:

34 0 Mehr zum Thema Warum PS Plus Rewards bislang euch & uns enttäuscht

Was im Juli 2020 für PS Plus-User außerdem interessant ist

PS Plus-Spiele: Der PS Plus-Service feierte am Montag seinen 10-jährigen Geburtstag, zur Feier gab Sony gleich drei PS Plus-Gratis-Spiele für Juli 2020 bekannt. Alle drei PS Plus-Games stellen wir euch in einem umfangreichen GamePro-Artikel mit Pro & Contra genauer vor.

Was sagt ihr zu den PS Plus Rewards? Nutzt ihr die Angebote?