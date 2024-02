‚Kann ich die niemals abnehmen?' - Blinde Person probiert zum ersten Mal Apple Vision Pro und sieht neue Dinge

Die Apple Vision Pro hilft sehgeschwächten Personen.

Die Apple Vision Pro hat die Fähigkeit, zwischen Virtual und Augmented Reality zu wechseln. Jedes Auge hat seinen eigenen Bildschirm, auf dem es entweder digitale Inhalte in der realen Umgebung oder einen komplett generierten Bildschirm sehen kann.

Das Kuriose: Die Brille kann sogar dabei helfen, die Sicht von sehbeeinträchtigen Personen zu verbessern. James Rath ist nahezu blind. Er hat die neue Brille getestet und berichtet, dass er mit ihr sogar noch besser sehen kann.

Apple Vision Pro hilft sehgeschwächten Menschen

Wie ist das möglich? Wie 90 % aller blinden Personen kann Rath noch ein wenig sehen. Rath leidet an einer unterentwickelten Netzhaut. Dadurch ist seine Sicht sehr eingeschränkt und er kann Dinge in der Ferne nicht mehr erkennen.

Dank der Apple Vision Pro wird jedoch die reale Welt auf einem Bildschirm dargestellt, die direkt vor seinem Auge ist.

Dadurch kann er beispielsweise Schriften lesen, die eigentlich weit von ihm entfernt sind. Die Welt wirkt für ihn größer und klarer. Wie Rath selbst sagt, kann er durch die Brille besser sehen als ohne.

Seine Erfahrungen könnt ihr auf TikTok verfolgen:

Die Apple Vision Pro bietet sogar eine Zoom-Funktion, mit der Rath noch besser Dinge vergrößern und sehen kann. Er freut sich sogar so sehr über die erweiterte Sicht, dass er die Brille am liebsten nicht mehr absetzen will.

Eine Schwäche findet er jedoch heraus: Der Blinde leidet nämlich zusätzlich unter Nystagmus. Da die Augen von Rath dabei horizontal zucken, kann er nicht die Funktion nutzen, bei der die Bewegungssteuerung über die Sicht erfolgt. Doch er findet schnell eine Lösung: Es gibt eine Option, um diese Funktion zu deaktivieren und die Steuerung stattdessen über die Kopfbewegung zu tätigen.

Leider konnte sich Rath bislang keine eigene Brille leisten. Die Apple Vision Pro kostet nämlich 3.500 US-Dollar. Deshalb überlegt der Blinde, sein Auto zu verkaufen und sich eine solche Brille zu holen.

Bislang ist die Brille nur in den USA erhältlich. Es ist nicht bekannt, wann die Apple Vision Pro auch nach Deutschland kommt. Doch viele User schreiben in den Kommentaren des TikTok-Videos, dass die Brille ein unglaubliches Accessibility-Tool ist und von Krankenkassen übernommen werden sollte.

Was haltet ihr von der Apple Vision Pro?