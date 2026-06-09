LEGO-Fan versenkt Hogwarts und die Black Pearl in seinem Aquarium und das sieht zwar cool aus, würden wir aber nicht empfehlen

..und die Black Pearl sinkt doch! (Bild: tiktok.com/@brickbling8/video/7558877277300231438)

Es liegt schon irgendwie nahe, ein LEGO-Set als Aquarium-Deko zu benutzen. Immerhin gibt es jede Menge Taucher, Boote und vieles mehr. Dieser Fan hier hatte kurzerhand das komplette Hogwarts-Schloss und die Black Pearl aus Fluch der Karibik in ein Aquarium gepackt. Das Ganze ist aber mit Vorsicht zu genießen und wir würden dringend davon abraten.

LEGO als Aquarium-Deko: Sieht cool aus, sollte man aber nicht machen

Der LEGO-Fan und TikTok-User BrickBling setzt sich eigentlich vor allem mit der Beleuchtung von LEGO-Sets auseinander und bietet sogar eigens abgestimmte Kits an, die die Bausätze besonders gekonnt in Szene setzen. Der Schritt zur Aquarium-Deko ist da nicht mehr weit.

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In einem kurzen Video zeigte der LEGO-Bastler vor einer Weile, wie er sowohl das Hogwarts-Schloss als auch die Black Pearl als Deko für sein Aquarium installiert. Dabei kam es allerdings zu einigen Komplikationen, wie das erste TikTok-Video zeigt.

Während die Black Pearl nämlich schön am "Meeresgrund" liegenblieb, hat das bei Hogwarts nicht geklappt. Aber hier könnt ihr euch das fertige Ergebnis anschauen, und das sieht zugegebenermaßen schon ziemlich cool aus:

In den Kommentaren kommen aber auch sehr viele Fragen auf: Beispielsweise beschäftigt viele Menschen, wie man es hinbekommt, dass die LEGO-Sets unter Wasser bleiben und nicht an der Wasseroberfläche treiben. Immerhin muss sich ja in den Hohlräumen Luft befinden, wenn man die Sets nicht schon unter Wasser zusammenbastelt.

Die Antwort lautet: Sie werden beschwert oder anderweitig am Boden des Aquariums befestigt. Auch der Unterwasser-Zusammenbau dürfte funktionieren. Die Steine einfach festzukleben dürfte aber keine gute Idee sein, wobei es hier natürlich auch auf den Kleber ankommt. Aber das bringt uns zu einem ganz grundsätzlichen Problem.

Ist es überhaupt sicher, LEGO in Aquarien als Deko zu benutzen?

Eher nicht: LEGO-Steine bestehen aus auf Erdöl basierenden ABS-Kunststoffen, die in der Regel zumindest nicht lebensmittelecht sind. Früher wurden sogar giftige Farben für bestimmte Steine genutzt, das soll heute jedoch nicht mehr so sein. Da LEGO-Steine oft auch in Kindermünder wandern, müssen sie zumindest ungiftig und damit einigermaßen unbedenklich sein.

Mit der Zeit löst sich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trotzdem irgendwann etwas von den Steinen, erst recht, wenn die bedruckt sind oder Aufkleber haben. Außerdem sind ABS-Kunststoffe wie gesagt eben nicht lebensmittelecht.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Das heißt, dass sie zwar nicht giftig sind, aber auch nicht dauerhaft dazu genutzt werden sollten, um Lebensmittel in ihnen zu lagern oder ähnliches.

Wenn wir das auf Fische übertragen, ist es keine gute Idee, die LEGO-Sets lange da unter Wasser zu behalten. Ganz davon abgesehen, dass wahrscheinlich auch die LEGO-Steine selbst auf Dauer darunter leiden.

Die scharfen Kanten von LEGO-Steinen sollten zwar kein großes Problem für Fische sein, aber auf Dauer dürfte sich eben auf jeden Fall irgendetwas aus dem Plastik herauslösen.

Bei Aquarium-Fischen, die sogar über 20 Jahre alt werden könnten, ein Langzeit-Experiment, das es zu vermeiden gilt. Außerdem dürfte es ein ziemlicher Zeit-Aufwand sein, die LEGO-Sets zu reinigen.

Wie steht ihr dazu? Habt ihr ein Aquarium und würdet da LEGO reinpacken? Falls nein: warum nicht?