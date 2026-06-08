Mutter sagt, sie hat LEGO für 30 Euro vom Flohmarkt gekauft - kommt direkt mit Riesen-Einkauf zurück und allein ein Set ist 230 Euro wert

Diese Mutter hat beim Flohmarkt-Einkauf Diamond Hands bewiesen. (Bildquelle: Reddit.com/user/OneTravellingMcDs)

Flohmärkte stellen für viele Menschen beliebte Gelegenheiten dar, um alte LEGO-Sets loszuwerden oder echte Klemmbausteinschnäppchen zu machen. Die Mutter eines LEGO-Fans und Reddit-Users hat vor Kurzem den Vogel abgeschossen.

Mutter wird für Flohmarkt-Schnapper gefeiert

Wie Reddit-User "OneTravellingMcDs" schreibt, ist dessen Mum vor Kurzem auf Flohmarkt-Shoppingtour gegangen und hat für 40 US-Dollar (umgerechnet circa 34 Euro) LEGO-Sets eingekauft.

1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

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Am Ende kam sie mit deutlich mehr Ausbeute zurück, als ihr Sohn offenbar erwartet hatte: Für 34 Euro konnte die Schnäppchenjägerin unter anderem gleich mehrere LEGO Star Wars-Sets abstauben – darunter Darth Vader's TIE Fighter, der laut Pricecharting.com alleine schon bis zu 230 Euro wert sein kann.

Den kompletten Flohmarkt-Haul könnt ihr euch hier ansehen:

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Diese LEGO Star Wars-Sets waren Teil des Einkaufs (Wert ermittelt via Pricecharting.com):

LEGO Star Wars Darth Vader's TIE Fighter (#8017) - Wert: circa 198 bis 230 Euro

LEGO Star Wars Death Star Final Duel (#75093) - Wert: circa 110 bis 120 Euro

LEGO Star Wars Yoda's Jedi Starfighter (#75168) - Wert: circa 35 Euro

LEGO Star Wars Anakin's Jedi Starfighter (#7521) - Wert: circa 50 bis 100 Euro

Optimistisch zusammengerechnet könnten also schon alleine die LEGO-Star Wars-Sets knapp 500 Euro wert sein.

Dazu kommen zwei Kisten voller loser LEGO-Teile sowie eine Kiste, die etliche Minifiguren enthält, darunter mehrere Fantasy-/Castle-Figürchen, Ninjago-Figuren und dazugehörige Teile. Ebenfalls cool: In der Kiste versteckt sich auch eine Minotaurus-Minifigur aus dem Jahr 2012, die laut Brockeconomy.com aktuell circa 17 Euro wert ist.

Kurzum: Die Schnäppchenjägerin hat den Preis von 34 Euro hiermit locker wieder raus. Hut ab!

In der Kommentarsektion unter dem oben verlinkten Reddit-Post ist außerdem eine spannende Diskussion entbrannt: "Sieht so aus, als wäre jemand fürs Studium ausgezogen und wird ziemlich geschockt sein, wenn er wieder nach Hause kommt", schreibt ein Redditor und spielt damit darauf an, dass hier möglicherweise die LEGO-Sammlung eines jungen Menschen verkauft wurde, der das Elternhaus verlassen hat und vermeintlich aus seinem Hobby herausgewachsen sein könnte.

Einem weiteren Community-Mitglied ist Ähnliches passiert: "Jap, ist mir genauso passiert. Meine ganzen Bionicles, Ritterburgen, Sport-Sets, Power-Miners-Sachen usw. wurden meinem heutigen Stiefcousin vermacht, als der sechs war. Seit ich wieder ins LEGO-Hobby eingestiegen bin, macht es mich echt traurig, wenn ich daran denke, was da alles verloren gegangen ist."

Habt ihr auch schon mal ein LEGO-Set auf dem Flohmarkt erstanden, das viel mehr Geld wert ist, als ihr bezahlt habt? Und habt ihr schon einmal ein Sammelstück verkauft und bereut es heute?