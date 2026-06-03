Glückspilz kauft völlig zerstörten Nintendo 3DS auf Flohmarkt - Im Inneren entdeckt er eine alte microSD-Karte und ist überrascht, was er darauf findet

Von wegen wertlos: Im Inneren dieses 3DS fand der Käufer eine Micro SD-Karte mit unerwarteten Schätzen drauf. (Bildquelle: https://www.reddit.com/user/Active-Sale3643/)

Redditor "Active-Sale3643" machte auf einem Flohmarkt in Mexiko einen interessanten Fund. Er stolperte über einen Nintendo 3DS, dem jedoch der gesamte obere Bildschirm fehlt.



Die meisten unter uns würden den "halben" 3DS sehr wahrscheinlich links liegen lassen, der User entschied sich allerdings dennoch dazu, ihn mitzunehmen – und machte im Nachhinein eine noch viel spannendere Entdeckung.

Flohmarkt-Shooper findet alte Fotos und Videos auf altem Nintendo 3DS

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Obwohl der 3DS im Grunde zweigeteilt wurde und der gesamte obere Bildschirmpart flöten gegangen ist, kann "Active-Sale3643" das Gerät nach eigenen Angaben noch anschalten.

Das ist aber nicht der interessante Part des Ganzen: Wie er auf Reddit schreibt, fand er im Inneren des Handhelds außerdem die microSD-Karte der Person, die den 3DS zuvor besessen hat.

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Der glückliche Flohmarkt-Shopper schreibt dazu folgendes unter seinem Post:

"Ich komme aus Mexiko, und auf den Märkten in den Vierteln findet man oft viele interessante Dinge. Genau so bin ich auf diesen 3DS gestoßen. Darauf waren Fotos und Videos des vorherigen Besitzers gespeichert. Ich weiß nicht, ob das albern oder riskant klingt, aber es wäre interessant zu sehen, ob ich den früheren Besitzer finden könnte – selbst wenn es nur wäre, um zu sagen: 'Hey, Bruder, ich habe deinen 3DS auf einem Floh- bzw. Nachbarschaftsmarkt gefunden'."

Kurzum: Auf der microSD befinden sich noch Fotos und Videos des Vorbesitzers/der Vorbesitzerin. Denn falls ihr es vergessen habt: Die integrierte Kamera-Software des 3DS erlaubte es, nicht nur Fotos, sondern auch Videos in 3D aufzunehmen.

In den gängigen Subreddits (zum Beispiel in r/3DS) stoßen wir immer wieder auf User, die alte Aufnahmen auf ihren 3DS-Geräten wiederentdecken und anschließend in Nostalgie schwelgen, an alte Zeiten oder geliebte Personen zurückdenken. Zum Beispiel dieser Nintendo-Fan, der auf seinem alten 3DS XL-Gerät die Bilder eines verstorbenen Familienmitglieds wiederfand:

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"Active-Sale3643" überlegt übrigens jetzt, den Vorbesitzer/die Vorbesitzerin aufgrund ihrer alten Aufnahmen aufzufinden und zu kontaktieren. Das sorgt allerdings für gemischte Reaktionen in der Kommentarsektion.

"Ehrlich gesagt wäre das irgendwie ziemlich gruselig. Ich würde es einfach weglegen und die Sache auf sich beruhen lassen. Das Teil ist komplett kaputt, und höchstwahrscheinlich wurde es ursprünglich sowieso weggeworfen", schreibt beispielsweise ein Community-Mitglied. Dem stimmen wir zu: Wer alte Konsolen oder Handhelds verkaufen will, sollte seine Privatsphäre schützen, die Geräte Formatieren und/oder Speicherkarten mit persönlichen Daten entfernen.

Nintendo veröffentlichte den 3DS ursprünglich am 26. Februar 2011 in Japan. Den Sprung nach Europa schaffte der Handheld einen Monat später und kam hierzulande am 25. März 2011 auf den Markt. Zum Launch-Lineup gehörten damals unter anderem Nintendogs + Cats, Ridge Racer 3D, Rayman 3D, PES 2011 3D - Pro Evolution Soccer (jup, wirklich) und Super Street Fighter IV: 3D Edition.

Habt ihr auch noch alte Fotos auf eurer Nintendo 3DS-Micro-SD?